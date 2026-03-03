DE
Kann Heidi Klum dabei helfen?
Beatrice Egli sucht einen Mann bei «Germany's Next Topmodel»

Am Mittwoch geht die Topmodel-Suche bei «GNTM» weiter. Mit dabei ist auch Beatrice Egli – sie sucht unter den Top 18 nach einem Mann für sich.
Beatrice Egli macht diese Woche einen Abstecher zu «Germany's Next Topmodel».
Foto: ProSieben/André Kowalski

  • Heidi Klum sucht am Mittwochabend bei «GNTM» nach männlichen Models
  • Beatrice Egli sucht in der Show nach einem Mann
  • Jüngster Kandidat 20 Jahre, ältester 49 Jahre, diverse Grössen bis 2 Meter
Saskia SchärRedaktorin People

Am Mittwochabend begibt sich Heidi Klum erneut auf die Suche nach dem neuen männlichen «Germany's Next Topmodel». Mit dabei ist dieses Mal auch die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (37). Sie übernimmt allerdings nicht die Rolle einer Gastjurorin, wie das jeweils der Zürcher Designer Yannik Zamboni macht, sondern ist selbst auf der Suche. Nach was genau? Nach einem Mann natürlich!

Doch von vorne. In der dritten Männerfolge der 21. Staffel steht die grosse Castingwoche an, wo für die Top 18 gleich mehrere Jobs zu holen sind. Und genau hier kommt Beatrice Egli ins Spiel: Sie sucht für ihr neues Musikvideo einen männlichen Gegenpart und möchte daher sehen, was die Jungs schauspieltechnisch so drauf haben und ob sie ihre Emotionen zeigen können. 

Dabei steht ihr eine vielfältige Männerauswahl zur Verfügung: Benji ist mit seinen 20 Jahren der Jüngste in der Runde, Carsten mit seinen 49 Jahren der Älteste. Derart grosse Unterschiede sind auch bei der Körpergrösse zu finden. Während Kandidat Adrian (21) mit seinen zwei Metern oben hinaus schiesst, nimmt der 22-jährige Jayden mit seinen 1.74 Metern als Petit Model teil.

Beatrice Egli erzählt gegenüber Blick von ihrem Video-Dreh

Welcher der 18 Männer schlussendlich in Beatrice Eglis neuem Musikvideo zu ihrem Song «Alibi» zu sehen sein wird, das wird am Mittwochabend ab 20.15 Uhr auf ProSieben verraten. Wie die Sängerin den Dreh mit ihrem bei «GNTM» gesuchten und gefundenen Mann erlebt hat, das gibt es nach der Ausstrahlung auf Blick.ch zu lesen. 

