Sophie Ofer Redaktorin People

Erst vor Kurzem hat Beatrice Egli (37) auf Instagram bewiesen, wie wichtig ihr die eigene Authentizität ist. In einem Beitrag demonstrierte sie auf charmante Art und Weise den Unterschied zwischen Instagram-Perfektion und der ungeschönten Realität. Auch ein Star sieht eben nicht immer makellos aus, so die Message.

Egli weiss, dass ihre Fans sie für ihre ehrliche Art schätzen und lieben. Jetzt gewährt die 37-Jährige ihren Followern erneut einen authentischen Einblick in ihre Schminkroutine. Sie will damit wohl zeigen: Ich bin auch nur ein Mensch, genau wie ihr.

«Ich muss immer selber lachen»

Im Instagram-Post zeigt sich Egli, während sie sich schminkt. Auf der ersten Slide schaut die einstige «DSDS»-Gewinnerin dabei konzentriert in den Spiegel, während sie ihren Lipgloss aufträgt. Ihr Gesichtsausdruck ist ernst, die Mundwinkel zeigen nach unten, die Stirn ist leicht in Falten gelegt. Eine typische Schminkgrimasse, wie sie viele von sich selbst kennen.

Auf der zweiten Slide dann die Erleichterung: Egli muss lachen, strahlt in die Kamera – offenbar amüsiert über ihre eigene ernste Miene. «Muss immer selber lachen, wenn ich den Mund so komisch verziehe beim Schminken, besonders beim Mascara-Auftragen», schreibt die Schweizer Schlagersängerin belustigt unter ihren Post. «Warum ist das so? Macht ihr das auch??», fragt sie dann ihre Fans. Sie scheint sich wirklich zu fragen, ob sie mit dieser Angewohnheit allein dasteht. Die Fans geben Entwarnung und versichern ihr, dass sie das Phänomen selbst gut kennen.

«Beim Abschminken genauso», schreibt eine Followerin zustimmend. «Schön, dass es auch anderen so geht.» Eine weitere Followerin pflichtet ihr bei: «Immer so!» und unterstreicht es mit einem Emoji, das Tränen lacht. Darunter häufen sich anerkennende Kommentare wie «Du bist so sympathisch» und «Du siehst toll aus».

«Wir Frauen kennen das nur zu gut»

Ähnliche Kommentare regnete es unter einem vorherigen Post, als sie humorvoll ein perfektes Instagram-Bild neben eines stellte, auf dem sie Lippenstift auf den Zähnen hatte. «Schön zu sehen, dass da jemand menschlich geblieben ist», schwärmt ein Follower in den Kommentaren. Und: «Wir Frauen kennen das nur zu gut.»

Egli punktet mit ihrer nahbaren Art nicht nur auf der Bühne, sondern auch in den sozialen Medien. Immer wieder gibt die Schlagersängerin Einblicke in ihren Alltag und zeigt sich dabei authentisch, unperfekt und bodenständig.