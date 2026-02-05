DE
«Gute Gedanken kann man trainieren»
Beatrice Egli über Positivität:«Gute Gedanken kann man trainieren»

Sängerin überrascht mit Fotos
Beatrice Egli haut ihre Fans aus den Socken

Beatrice Egli zeigt sich auf Instagram von ihrer humorvollen Seite – mit neuen Fotos. Ihre Fans feiern sie für diese authentische Momentaufnahme.
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
Beatrice Egli gibt ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag.
Foto: Keystone

Darum gehts

  • Beatrice Egli zeigt Instagram-Post zur Diskrepanz zwischen Perfektion und Realität
  • Charmantes Bild zeigt Sängerin, wie sie Lipgloss von Zähnen entfernt
  • Post begeistert Community: Über 1.2 Millionen Instagram-Follower reagieren positiv
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Ein aktueller Beitrag der Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (37) beweist, dass hinter der makellosen Social-Media-Fassade auch bei Stars der Alltag seine Tücken hat.

Der Post, der bei ihren Followern für Begeisterung sorgt, zeigt zwei Bilder, die auf charmante Weise die Diskrepanz zwischen Perfektion und Realität darstellen. Auf dem ersten Foto posiert die 37-jährige Egli mit Lipgloss und Kussmund vor der Kamera.

Doch ein Wisch nach rechts enthüllt die andere Seite: Die Sängerin lehnt sich über einen Spiegel und versucht mit der Zunge, Lipgloss-Reste von ihren Zähnen zu entfernen. Dazu schreibt sie augenzwinkernd: «Instagram vs. Reality. Wer kennts? Gerade erst geschminkt und direkt schon wieder Lippenstift an den Zähnen entdeckt.»

Mit ihrer humorvollen Ehrlichkeit trifft Egli den Nerv ihrer Community. «Genau das macht dich so unglaublich sympathisch», kommentiert ein Nutzer. Ein anderer schreibt: «Mit oder ohne Lippenstift siehst du immer wunderschön aus.» Viele Frauen teilen ähnliche Erfahrungen und reagieren mit Kommentaren wie «Das ist so wahr» oder «Kenne ich nur zu gut».

Private Einblicke

Egli punktet mit ihrer authentischen Art nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf Social Media. Immer wieder gibt die Sängerin Einblicke in ihren Alltag und zeigt sich dabei nahbar und ungekünstelt. Erst kürzlich begeisterte sie ihre Fans mit einem Look aus Spitze und teilte intime Details ihrer Morgenroutine.

