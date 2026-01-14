Rebecca Mir sorgte mit ihrem Outfit für Aufsehen. Auch in der Schweiz haben einige Looks von Prominenten hohe Wellen geschlagen. Von SRF-Krawatten bis zu politischen Botschaften: Diese fünf Outfits lösten besonders viel Wirbel aus.

Darum gehts Rebecca Mir sorgte bei RTL-«Exclusiv» mit einem kurzen Blazer für Aufsehen

Hazel Brugger moderierte 2025 den ESC in Basel ohne Unterhose

Fynn Müller

Rebecca Mir (34) debütierte am Montag bei RTL-«Exclusiv» – und sorgte mit ihrem Outfit für Diskussionen. Der Grund? Ihr roter Longblazer ist vielen zu kurz, denn ausser dem Blazer trägt sie nichts. «Warum hat man Ihnen keine Hose oder Rock gegeben?», fragt sich ein Follower. Er passe nicht zu einem Format wie «Exclusiv», so der Grundtenor.

Nicht nur in Deutschland werden TV-Outfits fleissig diskutiert. Blick zeigt dir fünf Looks aus der Schweiz, die für Wirbel gesorgt haben.

Krawatten-Debatte beim SRF

Eine simple Krawatte wurde beim Schweizer Fernsehen plötzlich zur Grundsatzfrage. Als SRF-Moderatoren Urs Gredig (55) und Arthur Honegger (47) ihre «10 vor 10»-Zuschauer ohne Krawatte begrüssten, meldeten sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer zu Wort. Für die einen zeitgemäss, für die anderen ein Affront gegen Seriosität und Tradition. Eine Krawattenpflicht gebe es nicht beim SRF, vielmehr handle es sich um eine Empfehlung des Styling-Teams, hiess es von SRF auf Blick-Anfrage.

Hazel Brugger unten ohne beim ESC

Komikerin Hazel Brugger (32) stand am ESC in Basel stellenweise unten ohne auf der Bühne – kein Witz. In einer neuen ZDF-Late-Night-Show erklärte die Schweizerin, wie es zu dieser peinlichen Panne kam.

Tamara Funiciello polarisierte mit Anzug

SP-Nationalrätin Tamara Funiciello (35) nutzte die «G&G»-Awards 2025 in Zürich für eine wichtige Botschaft. Sie trug einen Anzug mit Namen von Frauen, die in der Schweiz getötet oder vergewaltigt wurden, um auf häusliche Gewalt aufmerksam zu machen.

Nemos ESC-Outfit spaltete die Gemüter

Nach den ersten Proben am Eurovision Song Contest 2024 wurde auf sozialen Medien das Kostüm vom Schweizer Act Nemo (26) infrage gestellt. «Ich liebe Nemo und Nemos Stimme. Aber das Kostüm ist grauenhaft», lautete eine Stimme. Nemo reagierte und präsentierte im Halbfinale und Finale ein neues Gewand.

Beatrice Eglis kontroverses Album-Cover

Beatrice Egli (37) zeigte auf ihrem neuen Album ungewohnt viel Haut. Das wurde entsprechend kommentiert – auch von Frauen. Sex sells als Geldgarant oder ein feministisches Statement? Blick-Redaktorin Flavia Schlittler hat in ihrer Show «Glamour & Gossip» darüber gesprochen.

