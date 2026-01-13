Rebecca Mir (34) debütierte am Montag bei RTL-«Exclusiv» – und sorgte mit ihrem Outfit für Diskussionen. Im roten Longblazer ohne Hose beeindruckte sie nicht jeden Zuschauer, trotz gelobter Moderationsleistung.

Darum gehts Rebecca Mir moderiert erstmals RTL-«Exclusiv» und sorgt für Diskussionen

Ihr roter Blazer ohne Hose wird auf Social Media kritisiert

Saskia Schär Redaktorin People

«Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Exclusiv». Mit diesen Worten begrüsst Rebecca Mir (34) am Montagabend zum ersten Mal die Zuschauer bei der RTL-Sendung. Diese moderiert sie in einem roten Longblazer, der später auf den sozialen Medien noch reichlich für Gesprächsstoff sorgte.

Der Grund? Er ist vielen zu kurz, denn ausser dem Blazer trägt sie nichts. «Warum hat man Ihnen keine Hose oder Rock gegeben?», fragt sich daher ein Follower verwundert. «Hat sie ihre Hose vergessen anzuziehen?», will jemand anderer wissen. Ein Dritter versucht, die Botschaft mit etwas mehr Humor hinüberzubringen. «Achtung! Kaltfront im Anmarsch. Entzündungsgefahr für die Blase! Ich mag Frau Mir sehr, professionell moderiert, aber das Outfit ist unpassend».

Mit der Moderationsleistung der «GNTM»-Zweiten von 2011 zeigt sich die Zuschauerschaft zufrieden, ganz anders beim Outfit. Dieses passe nicht zu einem Format wie «Exclusiv», so der Grund-Tenor, der auch aus diesen Kommentaren herauszulesen ist: «So kurze Röcke oder Hosen passen echt nicht in solch eine Sendung» oder «Jeder weiss, dass sie eine gute Figur haben, aber Exclusiv hatte immer gewisses Niveau...». Die Kritik hat sich Mir offenbar zu Herzen genommen, am Dienstagabend zeigte sie sich in kniehohen Stiefeln und einem farblich passenden Jupe, der bis über ihre Knie reichte.

«Einfach eine geile Zeit»

Rebecca Mir gab Ende August bekannt, ProSieben und damit die Sendung «taff» nach vierzehn, respektive dreizehn Jahren zu verlassen. Dieser Schritt fiel ihr alles andere als leicht, wie sie damals auf Instagram verriet, schliesslich habe sie «einfach eine geile Zeit» gehabt. Im Oktober gab sie dann bekannt, das neue Gesicht bei RTL-«Exclusiv» zu werden. Die Sendung moderiert sie im Wechsel mit Frauke Ludowig (62), die bereits seit 1994 für das Format vor der Kamera steht.

Ihre Karriere verdankt Mir ihrer Teilnahme bei der ProSieben-Show «Germany's Next Topmodel». Dort belegte sie im Jahr 2011 den zweiten Platz und startete kurz darauf als «taff»-Moderatorin. Mir ist mit dem Tänzer Massimo Sinato verheiratet, gemeinsam haben sie einen vierjährigen Sohn.