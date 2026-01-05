Circus Knie holt auf Publikumswunsch einen Superstar in die Manege. Kaya Yanar wird nächstes Jahr auftreten.

Saisonauftakt: 13. März in Rapperswil SG, Comedy und Artistik vereint

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Der Zirkus wird zur Comedy‑Arena! Beim Circus Knie 2026 sorgt ein echter Publikumsliebling für Furore: Kaya Yanar (53) – der Comedy-Superstar, der ganze Hallen zum Beben bringt – steht in Zürich als Special Guest im Abendprogramm. Ein Traum für alle Fans!

Die Rückkehr des Comedians ist kein Zufall: Das Publikum hatte ihn lautstark zurückgewünscht – und die Familie Knie erfüllt diesen Wunsch mit Freude. Schon 2023 begeisterte er im Knie-Programm, jetzt bringt er die gleiche Energie an den Abendvorstellungen in Zürich wieder unter die Zirkuskuppel.

Das Publikum wollte ihn

Die künstlerische Direktorin Géraldine Knie (52) sagt dazu: «Es ist eine grosse Ehre, Kaya wieder dabei zu haben. Unser Publikum wollte ihn, und wir freuen uns, diesen Wunsch zu erfüllen.»

Kaya Yanar wurde durch die Kult-Show «Was guckst du?!» berühmt. Privat lebt er längst in der Schweiz: mit seiner Schweizer Ehefrau und den zwei Kindern im Grossraum Zürich. Der Schweizer Pass ist beantragt – ein Zeichen, wie sehr er hier zu Hause ist.

Doch es gibt noch mehr Gründe, sich auf Knie 2026 zu freuen: neue Innovationen im Chapiteau versprechen Artistik in einer völlig neuen Dimension. Licht, Ton und Akrobatik verschmelzen zu einem Gesamtkunstwerk, das noch nie in einem reisenden Zirkus zu sehen war. Klassische Zirkuskunst trifft auf moderne Technologie – Nervenkitzel und Staunen garantiert!

Lachen, Staunen und Gänsehaut

Für die Fans bedeutet das: Comedy trifft Manege, Humor trifft Artistik. Kaya bringt seine legendäre Bühnenenergie direkt in die Show und sorgt dafür, dass Lachen, Staunen und Gänsehaut Hand in Hand gehen.

Jetzt Tickets auf ticketcorner.ch sichern! Wer Circus, Comedy und Innovation erleben will, darf sich auf das neue Programm freuen. Saisonauftakt ist am 13. März in Rapperswil SG.