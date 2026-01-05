Darum gehts
- Kaya Yanar tritt 2026 im Circus Knie in Zürich auf
- Publikum wünschte seine Rückkehr, Familie Knie erfüllt diesen Wunsch
- Saisonauftakt: 13. März in Rapperswil SG, Comedy und Artistik vereint
Der Zirkus wird zur Comedy‑Arena! Beim Circus Knie 2026 sorgt ein echter Publikumsliebling für Furore: Kaya Yanar (53) – der Comedy-Superstar, der ganze Hallen zum Beben bringt – steht in Zürich als Special Guest im Abendprogramm. Ein Traum für alle Fans!
Die Rückkehr des Comedians ist kein Zufall: Das Publikum hatte ihn lautstark zurückgewünscht – und die Familie Knie erfüllt diesen Wunsch mit Freude. Schon 2023 begeisterte er im Knie-Programm, jetzt bringt er die gleiche Energie an den Abendvorstellungen in Zürich wieder unter die Zirkuskuppel.
Das Publikum wollte ihn
Die künstlerische Direktorin Géraldine Knie (52) sagt dazu: «Es ist eine grosse Ehre, Kaya wieder dabei zu haben. Unser Publikum wollte ihn, und wir freuen uns, diesen Wunsch zu erfüllen.»
Kaya Yanar wurde durch die Kult-Show «Was guckst du?!» berühmt. Privat lebt er längst in der Schweiz: mit seiner Schweizer Ehefrau und den zwei Kindern im Grossraum Zürich. Der Schweizer Pass ist beantragt – ein Zeichen, wie sehr er hier zu Hause ist.
Doch es gibt noch mehr Gründe, sich auf Knie 2026 zu freuen: neue Innovationen im Chapiteau versprechen Artistik in einer völlig neuen Dimension. Licht, Ton und Akrobatik verschmelzen zu einem Gesamtkunstwerk, das noch nie in einem reisenden Zirkus zu sehen war. Klassische Zirkuskunst trifft auf moderne Technologie – Nervenkitzel und Staunen garantiert!
Lachen, Staunen und Gänsehaut
Für die Fans bedeutet das: Comedy trifft Manege, Humor trifft Artistik. Kaya bringt seine legendäre Bühnenenergie direkt in die Show und sorgt dafür, dass Lachen, Staunen und Gänsehaut Hand in Hand gehen.
Jetzt Tickets auf ticketcorner.ch sichern! Wer Circus, Comedy und Innovation erleben will, darf sich auf das neue Programm freuen. Saisonauftakt ist am 13. März in Rapperswil SG.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen