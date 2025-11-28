Tschüss, deutsche Bühne! In einer Mitteilung auf Instagram erklärt Comedy-Star Kaya Yanar, dass er sich künftig auf andere Projekte und seine Familie konzentrieren möchte – notabene in der Schweiz.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Wer Komiker Kaya Yanar (52) in Deutschland sehen will, schaut in die Röhre: Der gebürtige Frankfurter, der seit 2012 in der Schweiz lebt, beendet seine Live-Auftritte in Deutschland. Das gab er in einem emotionalen Instagram-Video bekannt. «Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende – so auch meine Live-Comedy-Bühnenkarriere in Deutschland.»

Yanar ist bereits seit 30 Jahren in der Comedy-Branche tätig – und begründet seinen Entschluss mit dem Wunsch, sich auf andere Projekte und seine Familie zu konzentrieren. Die ständigen Reisen, Hotelaufenthalte und Autobahnfahrten seien ihm zu viel geworden. Er betont jedoch: «Das ist kein Karriereende, zumindest meinerseits.»

Gesicht von Adelboden–Lenk–Kandersteg

Der Sohn türkischer Einwanderer wurde durch die Sat.1-Show «Was guckst Du?!» einem breiten Publikum bekannt und blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Von 2001 bis 2005 produzierte er fünf Staffeln der beliebten Sendung. «30 Jahre mache ich das, seit 25 Jahren kommen die Leute und füllen die Hallen», erinnert er sich dankbar.

In der Schweiz plant Yanar, seine beruflichen Aktivitäten fortzusetzen – allerdings ohne den Stress der ständigen Tourneen in Deutschland. Aktuell ist er sogar das Gesicht einer Schweizer Tourismuskampagne für die Region Adelboden–Lenk–Kandersteg.

Für seine deutschen Fans gibt es dennoch eine gute Nachricht: Bis 2026 sind noch einige Live-Auftritte geplant. Auf Instagram bedankt sich Yanar bereits jetzt bei seinem treuen Publikum: «Danke an alle, die mich supported haben. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Es war mir eine Ehre.»