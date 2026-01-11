Am Sonntagabend läuft ein letztes Mal das Vox-Magazin «Prominent» über die Mattscheiben. Moderatorin Laura Dahm erfuhr erst vergangenen Mittwoch davon, dass sie ab morgen keinen Job mehr hat. Der letzte Gang fällt ihr sichtlich schwer.

Darum gehts Laura Dahm verliert Job bei RTL, letzte «Prominent»-Sendung am 11. Januar 2026

Kündigung trifft Dahm schwer, zwei Wochen vor 40. Geburtstag arbeitslos

Nach 20 Jahren endete «Gesichter und Geschichten» am 5. Februar 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Es erinnert stark an den 5. Februar 2025, als das SRF verkündete, das Promi-Magazin «Gesichter und Geschichten» einzustellen. Nach 20 Jahren war es vorbei, das Moderationsteam hatte ein knappes halbes Jahr, den Schlussstrich zu verarbeiten und sich vom Job zu verabschieden.

Nicht so Laura Dahm (39). Die Moderatorin der Vox-Sendung «Prominent» erfuhr vergangenen Mittwoch, dass RTL ihre Sendung streicht. Schon am heutigen Sonntag um 23:30 wird zum letzten Mal «Prominent» ausgestrahlt.

Kurz vor ihrem 40. Geburtstag verliert Dahm den Job

Für die Moderatorin ist die Entscheidung des Senders schwer zu verarbeiten. Denn nicht nur ihre Stelle vor der Kamera verliert Dahm, sondern auch ihre Position als Redaktorin. «Sprich: Ich habe keinen Job mehr», sagt sie auf Instagram. In der inzwischen gelöschten Story bricht sie in Tränen aus und erklärt, dass sie nicht wirklich wisse, wie es nun weitergehe. Die Kündigung kommt auch noch ausgerechnet zwei Wochen vor Dahms 40. Geburtstag. «Anscheinend soll es so sein, dass ich noch mal was Neues starte», sinniert sie. «Wir haben unsere Arbeit, die Show und die vielen besonderen Begegnungen mit unseren Promis sehr geliebt. Darauf blicken wir am Sonntag mit tollen Highlights zurück – und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Danke an alle vor und hinter der Kamera.»

Das Kinn zittert, die Stimme bricht, Tränen in den Augen

Der besagte Sonntag ist nun gekommen und Laura Dahm meldet sich erneut auf Instagram. Dahm schaute sich den Rückblick bereits an. Keine gute Idee, wie sich herausstellt, denn kurz darauf muss sie in die Maske. Ihre Augen sind jedoch gerötet und geschwollen, denn sie musste beim Rückblick vor Wehmut bittere Tränen weinen. «Jetzt grade habe ich mir unser Best of angeschaut, dass es heute Abend in der Sendung zu sehen gibt. Das war natürlich nicht so gut, kurz bevor es hier in die Maske geht», sagt Dahm und versucht, dabei zu lächeln. Doch ihre Stimme bricht immer wieder. «Das wird schön heute Abend, das wird emotional. Und jetzt schauen wir, dass die mich hier erstmal wieder ein bisschen aufpimpen», schliesst sie ihren Blick hinter die Kulissen – und in ihren aktuellen Gefühlszustand.

In der nächsten Story sieht man dann einen Brief von Laura Dahms Stylistin, den diese an die Moderatorin geschrieben und an das Outfit für heute Abend gehängt hat – inklusive Nervennahrung. «Auch wenn wir den Grund noch nicht kennen, irgendwann ergibt alles einen Sinn. Das macht nicht gut, was passiert ist und mir bricht mein Herz mit deinem», schreibt sie.

Vier Leute wissen, wie Dahm sich derzeit fühlt

Die Szenen und Worte von Laura Dahm dürften beim ehemaligen Moderationsteam von «Gesichter und Geschichten» ein unschönes Déjà-vu hervorrufen. Doch Laura Dahm kann sich Michel Birri (38), Jennifer Bosshard (32), Tanya König (38) und Joel Grolimund (34) vielleicht als Vorbilder nehmen, denn die vier haben gezeigt, dass man auch eine solche Krise überwinden kann. Und wenn jemand im Moment weiss, wie es Laura Dahm geht, dann mit Sicherheit ihre Schweizer Kollegen.