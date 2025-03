1/7 Im «Gipfelstürmer Spezial» wird SRFs «Gesichter und Geschichten» gefeiert. Stefan Büsser (Mitte) führt wie immer durch die Sendung. Foto: SRF

Darum gehts Anfang Februar verkündete SRF das Ende der Kultsendung «Gesichter&Geschichten»

Das «Gipfelstürmer Spezial» zeigt die Höhepunkte aus den letzten 20 Jahren

Schöne Idee, wirklich, dass man bei SRF das 20-jährige Bestehen eines Vorabendmagazins am Samstagabend feiert und sich mit Gästen an gemeinsame Höhepunkte erinnert. Moderiert wird das «Gipfelstürmer Spezial» wie immer von Stefan Büsser (40). Im Mittelpunkt steht diesmal «Gesichter & Geschichten», kurz «G&G» genannt. Alles wunderbar. Wenn SRF nur nicht am 5. Februar im Rahmen der Sparmassnahmen überraschend auch die Einstellung von «G & G» auf Ende Juni bekannt gegeben hätte. Und damit in der Kulturszene und Fans eine Protestwelle auslöste.

Nun also diese Samstagabendsause, in der gefestet wird – dem Sparhammer zum Trotz, dem 20 Vollzeitstellen zum Opfer fallen. Ist das nicht ein bisschen absurd? «Gipfelstürmer Spezial» sei geplant worden, erklärt Martin Boner, Senior Producer Unterhaltung, noch bevor der Verzicht beschlossen wurde: «Und zwar als Jubiläumssendung zum 20. Geburtstag des Gesellschaftsmagazins.» Nach der Bekanntgabe, dass «G & G» ab Sommer nicht mehr weitergeführt wird, wäre es aber befremdlich gewesen, so zu tun, «als freuten sich alle auf weitere zwanzig Jahre», fährt Boner fort.

Sendung wurde drei Wochen vor Verkündung des Aus aufgezeichnet

Genau das tun Büssis Gäste aber, denn «Gipfelstürmer Spezial» wurde Mitte Januar aufgezeichnet, drei Wochen vor Verkündigung der Hiobsbotschaft. Intern stand die Absetzung da schon fest, aber das «G &G»-Team sowie die geladenen Promis – unter ihnen etwa Christa Rigozzi (41), Bligg (48), Renzo Blumenthal (48), Linda Fäh (37), Urs «Ursus» Wehrli (55) – wussten noch nichts davon. Viele hätten sonst wohl gar nicht mitgemacht. Gipfelsturz statt Gipfelsturm also.

Immerhin, kleine Anpassungen wurden gemacht: Im Rahmen einer anderen SRF-Produktion mit Stefan Büsser wurden Ende Februar ein paar wenige Moderationen neu aufgezeichnet und angepasst. Inhaltlich gehe es darum, so Boner, dass man «Gesichter&Geschichten» im Rahmen dieses «Gipfelstürmer Spezial» nochmals hochleben lassen möchte. Fast identisch klingt der Gastgeber der Samstagabendshow. Er freue sich riesig, «G&G», das tolle Team und ihre Arbeit «gebührend feiern zu können», mailt Büsser. «Die Sendung wird als Plattform für uns Künstlerinnen und Künstler und die gesamte Kulturszene stark fehlen.»

Etwas anders klingt es vonseiten der Redaktionsleiterin. «Mir graut es ein bisschen vor dieser Jubiläumssendung», sagt Paola Biason. Sie werde sie gemeinsam mit allen aktuellen und ehemaligen Teammitgliedern in einem Zürcher Kino schauen. «Zu sehen, was wir mit viel Herzblut in den letzten Jahren alles geleistet und auf die Beine gestellt haben, wird uns alle nochmals richtig durchschütteln.»