Sie hat 350'000 Instagram-Follower, darunter Paris Hilton und Anitta

Fynn Müller People-Redaktor

Im Sommer 2025 bestätigte Bastian Baker (34) die Liebe zur Brasilianerin Marina Morena (42), nachdem man die beiden im Mai erstmals zusammen gesehen hat. Jetzt könnte beim Paar alles ganz schnell gehen.

Morena postet in ihrer Instagram-Story mehrere Bilder aus dem Pärchenurlaub im brasilianischen Praia dos Carneiros – und heizt damit die Gerüchteküche um eine mögliche Verlobung an.

Baker trägt auf den Fotos ein ganz weisses Outfit, seine Partnerin ein blaues Sommerkleid mit Glitzersteinchen. Was auffällt: In der einen Hand hält Marina Morena vier weisse Rosen. Auch auf dem zweiten Bild am Meer präsentiert sie stolz die Blumen. Steht eine Hochzeit bevor oder sind die beiden einfach chic essen gegangen und haben sich dafür rausgeputzt? Blick hat beim Label von Bastian Baker nachgefragt, ob sich die beiden tatsächlich verlobt haben. Eine Antwort steht noch aus.

Wer ist Bakers Partnerin?

Marina Morena ist am 23. Juli 1983 in Brasilien geboren. Sie ist Mitbegründerin von MAP Brasil, einer Agentur für Karriere- und Markenmanagement, die sich auf die Vermittlung von Sängerinnen, Schauspielern und Künstlern fokussiert.

Beim jährlichen Karneval in Salvador de Bahia zeigt sich Morena mitverantwortlich für den Camarote Expresso 2222, einen der renommiertesten VIP-Bereiche. Gegründet wurde dieser bereits 1998 von ihrem Vater und dessen Ehefrau Flora Gil (64).

Mit Prominenten ist Marina Morena bestens vernetzt. Das zeigt auch ein Blick auf ihr Instagram-Profil. Unter ihren 350'000 Followern sind Stars wie Paris Hilton (44), Sängerin Anitta (31) oder das brasilianische Victorias-Secret-Model Alessandra Ambrosio (44).

Morena ist nicht nur in der Kommunikation tätig, sondern auch in der Mode. Aus ihrer Leidenschaft für Fashion entstand 2023 die Plattform shopandshare, auf der man Designerstücke ausleihen kann. Waren es zunächst hauptsächlich ihre privaten Kleider und Accessoires, sind heute auch Stücke von anderen Promidamen darunter zu finden. Selbst Sängerin Sabrina Carpenter (26) hat sich für ihr Netflix-Weihnachtsspecial bei Morena ein Kleid des Designers Bob Mack von 1978 ausgeliehen.