Mit diesem Bild gratuliert die Brasilianerin Marina Morena Bastian Baker zum Geburtstag.

Darum gehts Bastian Baker und Marina Morena sind ein Paar

Sänger gratuliert ihr zum Geburtstag und bestätigt damit ihre Liebe

Ein durchtrainiertes Pärchen genoss im Mai die gemeinsame Zeit am Strand, lächele breit in die Kamera. Das Bild zeigte nicht zwei Models, sondern Bastian Baker (34) und seine neue Freundin. Diese hatte den Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account gepostet und dem Westschweizer Sänger zu seinem Geburtstag gratuliert.

«Herzlichen Glückwunsch an den Schweiz-Brasilianer, Bastian Baker, ich liebe dich sehr, alles Gute zum Geburtstag, das Leben mit dir ist immer lustig», schrieb sie zum Bild. Ob es sich bei Marina Morena tatsächlich um die feste Freundin des Schweizer Sängers handelt, war bis jetzt noch nicht bekannt – bis jetzt!

Baker bestätigt die Beziehung

Am Mittwochabend postet Bastian Baker in seiner Story ein gemeinsames Foto. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die tollste Frau der Welt. Ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben», schwärmt er.

Doch wer ist die 41-Jährige genau? Marina Morena ist am 23. Juli 1983 in Brasilien geboren, somit 41 Jahre alt. Sie ist Mitbegründerin von MAP Brasil, einer Agentur für Karriere- und Markenmanagement, die sich auf die Vermittlung von Sängerinnen, Schauspielern und Künstlern generell fokussiert.

Bewegt sich in den besten Kreisen

Beim jährlichen Karneval in Salvador de Bahia zeigt sich Morena mitverantwortlich für den Camarote Expresso 2222, einem der renommiertesten VIP-Bereiche. Gegründet wurde dieser bereits 1998 von ihrem Vater und dessen Ehefrau Flora Gil (64). Berühmte Namen wie Bono (65) oder auch das schwedische Königspaar, Carl XVI. Gustaf (79) und Silvia (81), besuchten den Camarote Expresso 2222 bereits.

Mit Promis ist Marina Morena bestens vernetzt. Das zeigt auch ein Blick auf ihr Instagram-Profil. Unter ihren 347'000 Followern sind Stars wie Paris Hilton (44), Sängerin Anitta (31) oder das brasilianische Victoria's Secret Model Alessandra Ambrosio (44), das den Post zu Bakers Geburtstag gar mit drei Party-Emojis kommentierte. In Brasilien gilt Morena selbst als Socialite und Promi.

Macht ihre Leidenschaft zum Geschäft

Morena ist nicht nur in der Kommunikation tätig, sondern auch in der Mode. Aus ihrer Leidenschaft für Fashion entstand 2023 die Plattform shopandshare, auf der man Designerstücke ausleihen kann. Waren es erst hauptsächlich nur ihre privaten Kleider und Accessoires, sind heute darunter auch Stücke von anderen Promidamen zu finden. Selbst Sängerin Sabrina Carpenter (26) hat sich für ihr Netflix-Weihnachtsspecial bei Morena ein Kleid des Designers Bob Mack von 1978 ausgeliehen.