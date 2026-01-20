Bruder von Beatrice Egli zweifelte an ihrem Erfolg

Beatrice Egli enthüllt in einem Podcast, dass ihr Bruder Marcel einst an ihrer Musikkarriere zweifelte. Ganz fassen könne er den Erfolg seiner älteren Schwester immer noch nicht.

Heute zählt Beatrice Egli (37) zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen. Ihr Weg zum Erfolg war alles andere als leicht. Im Podcast «Mit den Waffen einer Frau» von Barbara Schöneberger spricht die Schweizerin offen über die Herausforderungen. Zweifel gab es offenbar sogar aus der eigenen Familie. «Ehrlich, ich dachte ja, das wird nix mit dir und der Musik. Aber jetzt scheints ja zu laufen», habe Eglis jüngerer Bruder Marcel kürzlich zu ihr gesagt.

2013 gewann Beatrice Egli «Deutschland sucht den Superstar». Es war der Startschuss ihrer steilen Karriere als Schlagersängerin. Zuvor musste sie zehn harte Jahre durchstehen. «Ich hab so viele letzte Plätze belegt bei Songcontests», gesteht die Schwyzerin. Seit ihrem 14. Lebensjahr hätte Egli Gesangsunterricht genommen und trat auf Volksfesten auf. Die Rückmeldung? Meist negativ. «Mir wurde so oft gesagt: Schlager will keiner hören. Und: Viele singen besser als du.» Egli selber liess sich von der Kritik nicht abhalten. Ihr Motto: «Träume sind wichtig. Glaube daran! Aber noch wichtiger ist: machen und weitermachen.»

So ist Beatrice Egli aufgewachsen

Eglis Familie spielt eine zentrale Rolle in ihrem Leben. «Ich bin wie Heidi aufgewachsen», sagt sie und beschreibt eine glückliche Kindheit in den Schweizer Bergen. Sie betont die Wertebasis, die ihr ihre Eltern Ida und Bruno Egli vermittelt haben: bedingungslose Liebe und Urvertrauen.

Egli wuchs gemeinsam mit drei Brüdern auf: Marcel, Kari und Lukas. Ihnen widmete sie auf ihrem neuen Album das Lied «Bros». Als sie es vorspielte, flossen sogar Tränen, erzählt die Sängerin. «Das bin ich von ihnen nicht gewöhnt. Ich habe meinen Brüdern sehr viel zu verdanken und ich bin froh, dass sie mich als ihre Schwester sehen und nichts anderes.»