Die einen liessen es krachen, anderen gingen den Silvesterabend etwas ruhiger an. So sind die Schweizer Prominenten ins neue Jahr gerutscht.

Darum gehts Schweizer Promis feiern Silvester unterschiedlich: glamourös, gemütlich oder mit Familie

Michelle Hunziker verbrachte den Jahreswechsel mit Tochter in Mexiko am Strand

Christa Rigozzis Zwillingstöchter Alissa und Zoe feierten ihren 9. Geburtstag

Fynn Müller People-Redaktor

Roger Federer

Der Tennis-Maestro Roger Federer (44) zeigt auf Instagram sein Neujahrs-Outfit. Mit einem lässigen Hut geniesst er den Abend in einem Restaurant oder einer Hotelanlage. Wo genau Federer ist, lässt er offen. Sein sommerliches Outfit und die Palmen im Hintergrund lassen erahnen, dass es die Tennis-Legende in die Wärme gezogen hat.

Beatrice Egli

Die Schweizer Sängerin meldet sich vor Mitternacht mit einem Outfitcheck bei ihren Fans. «Ich gehe jetzt feiern, ihr auch?», schreibt Beatrice Egli (37) dazu. Für die Silvesternacht hat sich der Schlagerstar für einen glitzernden Blazer entschieden.

Die Hännis

Bei Luca (31) und Christina Hänni (35) ging es deutlich ruhiger zu und her. Wie der Sänger in seiner Instagram-Story verrät, machte sich die Familie «einen gemütlichen Abend». Ihre Tochter ging vor Mitternacht ins Bett und die beiden hätten «einfach nur gechillt». Zum Essen gab es Pastetli. Am heutigen Donnerstag geht es für die Hännis in die Berge.

Michelle Hunziker

Die Moderatorin flüchtet aus der Schweizer Kälte und verbringt Silvester in Mexiko. Auf Instagram postet sie Schnappschüsse vom Strand gemeinsam mit Tochter Aurora Ramazzotti (29). Später am Abend teilt sie noch eine Tanzeinlage, die zeigt: Die Hunziker-Ramazzottis haben es an Silvester ordentlich krachen lassen.

Christa Rigozzi

Christa Rigozzi (42) war über Neujahr mit ihrer Familie in Zermatt. Tagsüber waren sie auf der Piste, wie Bilder in Rigozzis Instagram-Story zeigen. Ausserdem haben ihre Töchter Alissa und Zoe (9) ihren neunten Geburtstag gefeiert.

Zeki und Yuliya Benza

Für den Schweizer Influencer Zeki (34) und seine Partnerin und Ex-Bachelorette Yuliya Benza (30) war es der erste Silvesterabend mit Kind. In seiner Story postet Zeki ein Foto zu dritt. Ihr Sohn trägt dabei eine riesige Sonnenbrille und erinnert damit an das Baby aus dem Film «Hangover». Ob der Kleine bis 0 Uhr wach geblieben ist, lässt das Paar offen.