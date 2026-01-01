Darum gehts
- Michelle Hunziker und Tochter Aurora feiern Neujahr in Mexiko
- Fans verwechseln Mutter und Tochter, halten sie für Schwestern
- Über 300'000 Likes und 3000 Kommentare auf Instagram-Post
Viva Mexiko! Michelle Hunziker (48) und Tochter Aurora Ramazzotti (29) entfliehen der Schweizer Kälte und verbringen Neujahr in Nordamerika, wie sie mit gemeinsamen Bildern auf Instagram zeigen. Im Bikini posieren Mutter und Tochter unter Palmen und strahlend blauem Himmel.
Und sie setzen auf Unterschiede: Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker und Sänger Eros Ramazzotti (62), trägt einen lilafarbenen, schulterfreien Samtbikini und kombiniert diesen mit einem passenden Haartuch. Ihr Mami entscheidet sich für einen braunen Bikini mit goldener Schnalle. Während Hunzikers Haare zurückgebunden sind, trägt Tochter Aurora ihre Haare offen.
Einige halten sie für Schwestern
Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. Nach wenigen Stunden bekommt der Post schon über 300'000 Likes, über 3000 Mal wurde er kommentiert. «Was für eine wunderschöne Mutter und Tochter, die wie Schwestern aussehen», schwärmt eine Nutzerin. «Zwei Schwestern, eine schöner als die andere», schreibt eine zweite. «Wer ist die Mutter und wer ist die Tochter?», fragt sich ein dritter User.
Ebenfalls mit dabei in den Ferien: Aurora Ramazzottis Verlobter Goffredo Cerza (29) und ihr gemeinsamer Sohn Cesare. Letztes Jahr verbrachten die beiden Silvester in Watamu (Kenia). Dieses Jahr haben sie sich für Nordamerika entschieden. Wo genau in Mexiko die Familie ihre Ferien verbringt, ist nicht bekannt.
Hunziker 2026 wieder im TV
Auch beruflich wird das neue Jahr für Michelle Hunziker aufregend. Gemeinsam mit den Ehrlich Brothers, Jana Ina und Giovanni Zarrella moderiert sie künftig die RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert». Damit steigt die Berner Moderatorin in die Fussstapfen von TV-Legende Thomas Gottschalk, der sich kürzlich von der Samstagabend-Bühne verabschiedet hat.
