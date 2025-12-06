DE
Tochter Aurora wird 29
Michelle Hunziker teilt herzige Kinderfotos

Mit privaten Schnappschüssen hat Michelle Hunziker ihrer Tochter zum Geburtstag gratuliert. Auf Instagram bezeichnet sie Aurora, die 29 Jahre alt wird, als «wunderschöne Frau» und «wunderbare Mutter».
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
1/2
Bild aus alten Tagen: Hunziker mit Tochter Aurora und Ex-Mann Eros Ramazzotti.
Foto: Instagram/Therealhunzigram

Darum gehts

  • Michelle Hunziker gratuliert Tochter Aurora zum 29. Geburtstag auf Instagram
  • Aurora plant Hochzeit mit Goffredo Cerza für 2026
  • Hunziker unterstützt bei Vorbereitungen und erwartet, viel zu weinen
spoton.png
SpotOnDie People-Agentur

Michelle Hunziker (48) gratuliert ihrer Tochter Aurora auf Instagram zum 29. Geburtstag. Zu mehreren Fotos, die Aurora als Kind zeigen, teilt sie eine liebevolle Botschaft. Offenbar stammen die Aufnahmen aus einem gemeinsamen Winterurlaub mit ihrem Ex-Ehemann und Auroras Vater, Eros Ramazzotti (62).

Auf einem der Fotos hält Michelle ihre Tochter im Arm und posiert gemeinsam mit dem Sänger für die Kamera. «Heute wird mein wunderschönes kleines Mädchen 29 Jahre alt, und das Fantastische daran ist, dass sie sich nicht verändert hat», schreibt die 48-Jährige dazu. «Sie hat sich nur in eine wunderschöne Frau und eine wunderbare Mutter verwandelt, auf die ich sehr stolz bin. Mein Herz platzt vor Freude, wenn ich dich so glücklich und erfüllt sehe. [...] Alles Gute, meine Liebe, ich liebe dich.»

Die Hochzeitsvorbereitungen laufen

Die Moderatorin freut sich auf die bevorstehende Hochzeit ihrer Tochter. Aurora möchte im kommenden Jahr ihren Partner Goffredo Cerza (29) heiraten. Der Antrag erfolgte im Winter 2024 in London, die Hochzeit ist für 2026 angekündigt. Wie Michelle im Gespräch mit dem «Bunte»-Magazin erläutert hat, steckt Aurora mitten in den Hochzeitsvorbereitungen.

Zuletzt liefen die Planungen für wesentliche Details der anstehenden Hochzeit - wie dem Essen, dem Kleid und der Location. Hunziker unterstützt ihre Tochter und gab im Gespräch offen zu: «Ich werde wahrscheinlich sehr viel weinen.» Mit einem Lachen verriet sie, dass sie am Tag der Hochzeit wohl wasserfestes Make-up tragen wird.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

