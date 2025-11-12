Erkennst du diesen Schweizer ESC-Star?

Darum gehts
- Hazel Brugger teilt Kindheitsfoto und erzählt über ihre amerikanischen Wurzeln
- Sie schaut Medien auf Englisch, um den originalen Humor zu erhalten
- Brugger tritt diese Woche bei drei Comedyshows in den USA auf
Jöö-Moment beim neuen Instagram-Beitrag von Hazel Brugger (31). Die Schweizer Komikerin und Moderatorin des diesjährigen Eurovision Song Contest in Basel postet am Mittwoch ein herziges Foto aus ihrer Kindheit. Dazu erzählt sie ihren Fans eine persönliche Geschichte über ihre Wurzeln.
«Arnold Schwarzenegger sagte einst: ‹Ich bin in Österreich geboren, aber ich bin in Amerika gemacht.› Das Gleiche könnte man über mich sagen, wenn man Österreich durch Schweiz und Deutschland ersetzt.» Was viele nicht wissen: Brugger wurde in Kalifornien geboren und hat seitdem die US-Staatsbürgerschaft.
Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Spitzer (37) schaut sie Serien, Filme und Stand-up-Shows konsequent auf Englisch: «So viel Humor geht in der Übersetzung verloren», erklärt Brugger. Als Beispiel nennt sie die übersetzte Version von «Family Guy», die keineswegs an die Originalversion herankäme.
Ihre Witze funktionieren auch auf Englisch
Ihre Liebe zur amerikanischen Comedyszene prägt sie bis heute. «Einige waren während des ESC überrascht, dass meine Witze auch auf Englisch oder bei meinen Shows in Schweden funktionierten, aber es gibt einen einfachen Grund: Ich lebe und atme jeden Tag amerikanische Unterhaltung, habe es immer getan, also ist es für mich fast einfacher, auf Englisch aufzutreten als auf Deutsch.»
Anlass für den Post sind drei Comedyshows von Brugger in den USA – am Freitag an der Harvard University in Boston, am Samstag im The-Gutter-Pub in Brooklyn, New York, und am Sonntag in der Sony Hall in New York. «Etwas ganz Besonderes für mich und ich kann immer noch kaum glauben», sagt sie abschliessend.
Kinderbilder von Schweizer Prominenten
Hazel Brugger ist nicht der einzige Schweizer ESC-Star, der zuletzt Bilder aus der Kindheit auf den sozialen Netzwerken hochgeladen hat. Auch Moderatorin Michelle Hunziker (48) und das Bieler Musiktalent Nemo (26) zeigten kürzlich Fotos aus dem Kinderalbum.
