Nemo veröffentlicht Song «Unexplainable» über persönliche Gefühle

Nemo erklärte 2023 im Alter von 23, non-binär zu sein

Musiktalent Nemo (25) ist extrem wandelbar – das hat der ESC-Star zuletzt einmal mehr auf der Bühne vom Eurovision Song Contest in Basel bewiesen. Nun zeigt Nemo wieder eine neue Seite von sich: Auf Tiktok veröffentlicht Nemo herzige Fotos von sich als Kind – und sendet dem jüngeren Ich damit eine wichtige Botschaft.

«Hey Nemo, ich bin du! Nur ein bisschen älter, aber im Herzen immer noch dasselbe Kind», schreibt Nemo über die ersten Fotos der Bildstrecke und fährt fort: «Ich wollte dir sagen, dass es okay ist, wenn dir die Worte fehlen, um zu erklären, was in dir vorgeht.»

Emotionale Worte zu Nemos Entwicklung

Mit diesen Worten offenbart Nemo, dass er sich wohl bereits als Kind manchmal anders als die anderen fühlte und orientierungslos war. 2023 erklärte Nemo im Alter von 23 Jahren, non-binär zu sein.

«Ich bin jetzt 25 und ich fühle mich manchmal immer noch so», schreibt Nemo weiter an das jüngere Ich. «Aber ich wollte dir von etwas unglaublich Schönem erzählen, das mir erst vor ein paar Tagen passiert ist», so Nemo – und spielt damit auf den Auftritt in Basel am diesjährigen Eurovision Song Contest an, als das Bieler Gesangstalent erstmals den neuen Song «Unexplainable» performte und mit dem gewagten Auftritt die Geister scheiden liess.

«Ich habe einen Song namens ‹Unexplainable› veröffentlicht, in dem ich genau über dieses Gefühl spreche. Zum ersten Mal in meinem Leben wurde mir klar, dass ich nicht allein mit diesen Gefühlen bin», so Nemo in der Botschaft an sich selber. Unterlegt ist die Bildstrecke mit dem neuen Song.

Nemo spricht dem jüngeren Ich Mut zu

Er habe darauf viele Rückmeldungen von Gleichgesinnten erhalten, freut sich das Musiktalent. «So viele liebe Menschen auf einer ähnlichen Reise haben sich gemeldet, um ihre Geschichten zu teilen und mir zu sagen, wie der Song ihnen hilft, sich weniger allein zu fühlen.»

Zum Schluss will Nemo dem jüngeren Ich – und damit wohl auch anderen Menschen mit ähnlichen Herausforderungen – Mut machen: «Wir sind nicht allein. Ich liebe dich!»