Wirbel um Michelle Hunziker und ihren Milliardär

Am Donnerstag titelten italienische Medien auf ein mögliches Liebes-Aus bei Michelle Hunziker und Nino Tronchetti Provera. Einen Tag später macht ein Bericht über einen gemeinsamen Wohnungskauf die Runde.

Paar lernte sich zufällig bei Immobilienbesichtigung kennen und verbrachte Familienurlaub zusammen

Luxus-Apartment mit Privatgarten nahe Piazza San Babila für 13 Millionen Franken gekauft

Fynn Müller People-Redaktor

Aufregung um Michelle Hunziker (48): Das italienische Promiportal «Dagospia» schrieb am Donnerstag, dass sich die Berner Moderatorin und ihr Partner, Pirelli-Erbe Nino Tronchetti Provera (57), getrennt hätten. «Dagospia» berief sich dabei auf Insider aus dem Umfeld des Paares.

Am Freitag dann die Wendung. Laut dem italienischen Magazin «Oggi» sei am Liebes-Aus nichts dran – im Gegenteil. Wie das Blatt schreibt, soll Tronchetti Provera für Hunziker und sich eine Immobilie in Mailand gekauft haben. Es handle sich dabei um ein Luxus-Apartment mit Privatgarten nahe der Piazza San Babila im Wert von rund 13 Millionen Franken.

In genau jener Wohnung seien sich Hunziker und ihr Milliardär Anfang Jahr erstmals über den Weg gelaufen. «Gala» berichtete, dass sie damals den gleichen Immobilienmakler engagiert hätten. Aus dieser zufälligen Begegnung sei Schritt für Schritt mehr entstanden: erst Gespräche, dann ein Treffen im Restaurant – und schliesslich ein Sommer voller Liebe.

Milliardär gehörte schon zur Familie

Selbst in die Familienferien nach Griechenland nahm die Moderatorin ihren Milliardär mit. Ein Foto am Strand zeigte Hunzikers Tochter Celeste (10) auf dem Schoss von Tronchetti Provera. Die beiden wirken schon sehr vertraut. Es machte den Anschein, als würde der Unternehmer bereits zur Familie gehören.

Dementsprechend überraschend kam der «Dagospia»-Bericht über das mögliche Liebes-Aus. Ein weiteres Indiz für eine mögliche Trennung sei laut dem Portal das Interview von Michelle Hunziker mit der Tageszeitung «Corriere della Sera» vor ein paar Tagen. Unverblümt sprach die Moderatorin über das Ende von grossen Lieben. «Ich war zu jung, zu unerfahren, um die Dinge richtig zu handhaben», sagte sie über die Trennung von Ex-Mann Eros Ramazzotti (61).



