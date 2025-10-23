Michelle Hunziker scheint einen neuen Personal Trainer zu haben. Und die beiden verstehen sich sogar so gut, dass sie sich beim Training extrem nahe kommen – inklusive Schlabberzunge im Gesicht. Das Ganze ist aber herziger, als es klingt.

1/6 Um ihren Körper fit und trainiert zu halten, geht Michelle Hunziker regelmässig ins Fitnessstudio. Dort bekam sie jetzt ungewöhnliche Unterstützung. Foto: DUKAS

Darum gehts Michelle Hunziker trainiert mit neuem Gym Buddy

Hunziker zeigt Herz für Hunde, geniesst Ablenkung vom Training

Für die Moderatorin gibt es sogar einen Kuss Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Grosse braune Augen, kurze braune Haare und sehr kontaktfreudig – das ist Michelle Hunzikers (48) neuer Personal Trainer. Oder zumindest ihr neuer Gym Buddy, bei dem sie so gar keine Berührungsängste zeigt.

Die Moderatorin teilte ein Video aus dem Fitnessstudio, in dem sie sich bei einer Trainingseinheit zeigt und ihr neuer Freund ihr dabei tatkräftig zur Seite steht – wenn auch weniger hilfreich als erwünscht. Und mit etwas mehr Zungenakrobatik als erwartet.

Einen Zungenkuss will Michelle Hunziker nicht

Was jetzt alles sehr anzüglich klingt, ist im Grunde sehr herzig. Denn Michelle Hunziker kuschelt im Gym lediglich mit einem niedlichen Vierbeiner. Die Ablenkung vom Training scheint Hunziker in diesem Fall alles andere als zu stören. Sie ist selbst stolze Hunde-Mama und zeigt in ihrer Instagram-Story einmal mehr, dass sie ein Herz für Hunde hat – wenn auch nicht unbedingt für deren nasse Zunge in ihrem Gesicht.

Trotzdem freut sie sich über die Küsschen, die die Hündin ihr gibt – bis sich die Zungen der beiden berühren. Das findet die Moderatorin dann weniger schön, aber trotzdem noch lustig. Mit so einem Trainingspartner macht der Sport doch direkt viel mehr Spass – wenn die einzelnen Trainingseinheiten auch etwas länger dauern oder gar nicht auszuführen sind, weil jemand lieber kuscheln will, statt sich wirklich zu bewegen.

Dunkle Wolken am Liebes-Himmel?

Aktuell kursiert das Gerücht, ausgelöst durch einen Beitrag der italienischen Gossip-Seite «Dagospia», dass sich Michelle Hunziker und ihr Partner, der Pirelli-Erbe Nino Tronchetti (57) getrennt hätten. Genaue Hinweise, die diese Behauptung stützen würden, gibt es bisher nicht, auch wenn sämtliche italienische Medien das Gerücht aufnahmen und nun über ein Liebes-Aus des Paares spekulieren, dessen Beziehung erst vor einigen Monaten öffentlich gemacht wurde. Auch die betroffenen Parteien, also Michelle Hunziker oder Nino Tronchetti, haben sich bisher nicht öffentlich zu den Spekulationen geäussert.