Michelle Hunziker ist seit diesem Jahr mit dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera zusammen. Jetzt soll bekannt sein, wo ist sie ihrem Traummann das erste Mal über den Weg gelaufen ist.

Darum gehts Michelle Hunziker geniesst verliebten Sommer mit neuem Freund Nino Tronchetti Provera

Paar lernte sich zufällig bei Wohnungssuche in Mailand kennen

Tronchetti Provera ist dreifacher Vater und stammt aus einer der reichsten Familien Italiens

Fynn Müller People-Redaktor

Hinter Michelle Hunziker (48) liegt ein Sommer wie aus dem Bilderbuch. Hand in Hand in Mailand, Küsse in Rom, zärtliche Umarmungen an einem griechischen Strand: Gemeinsam mit ihrem neuen Freund Nino Tronchetti Provera (57) reiste sie frisch verliebt durch Europa. Auf allen Bildern strahlt Hunziker über beide Ohren. So verliebt wie mit Tronchetti Provera hat man die gebürtige Schweizerin lange nicht mehr gesehen.

Und dieses Mal soll es keine kurze Sommeraffäre sein, sondern eine Liebe mit Zukunft. «Ich bin wirklich glücklich», schwärmt die Moderatorin bei einer Gala in München gegenüber «Bunte» und fügt auf Italienisch an: «È il motore della vita.» Die Liebe sei der Motor ihres Lebens. Genau diesen Antrieb scheint sie in ihrem neuen Partner gefunden zu haben.

Trotzdem will die Tessinerin ihre Romanze nicht völlig preisgeben: «Mittlerweile beschütze ich mein Privatleben ein bisschen, obwohl man die Fotos sieht. Und auf den Bildern kann man sehen, dass wir frisch verliebt und glücklich sind. Aber ich versuche, das Ganze ein bisschen privat zu halten, damit man es beschützen kann.»

Hier sind sie sich erstmals begegnet

Bisher war noch nicht bekannt, wie sich Hunziker und Tronchetti Provera kennengelernt haben. Die Zeitschrift «Gala» will jetzt aus Mailand erfahren haben, wie alles begonnen hat. Offenbar seien sich die beiden bei der Wohnungssuche in Mailand über den Weg gelaufen! Sie hätten denselben Makler engagiert. Aus dieser zufälligen Begegnung sei Schritt für Schritt mehr entstanden: erst Gespräche, dann ein Treffen im Restaurant – und schliesslich ein ganzer Sommer voller Liebe.

Nino Tronchetti Provera stammt aus einer der reichsten Familien Italiens – dem Pirelli-Clan. Doch vielmehr überzeugte er Hunziker mit Charme, Erfahrung und Bodenständigkeit. Der Unternehmer spricht mehrere Sprachen und hat als dreifacher Vater bewiesen, dass er ein Familienmensch ist. Beim Familienurlaub auf Griechenland sah man ihn vertraut mit Hunzikers Töchtern Sole (11) und Celeste (10).