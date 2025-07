1/11 Hier turtelt Hunziker mit ihrem Milliardär auf der Strandliege. Foto: WWW.LUCASGRO.EU /Enrico Di Virgilio

Darum gehts Michelle Hunziker teilt Ferienfotos mit neuem Freund Nino Tronchetit Provera

Hunzikers Tochter Celeste zeigt sich vertraut mit Nino am Strand

Ninos Firma verwaltet Vermögen von rund drei Milliarden Euro

Fynn Müller People-Redaktor

Zwei Wochen Mykonos sind vorüber! Am Freitag haben Michelle Hunziker (48) und ihre Familie die griechische Insel verlassen und sind zurück in die Heimat geflogen. Geht es nach der Moderatorin, würde sie die Zeit am liebsten zurückdrehen.

Hunziker schwelgt in Erinnerung, postet am Samstagmittag eine Galerie mit zahlreichen Ferien-Schnappschüssen auf ihrem Instagram-Account. Ein Bild fällt besonders auf: jenes mit ihrem neuen Freund Nino Tronchetit Provera (57). Bisher war nicht bekannt, dass der italienische Milliardär die Familie Hunziker begleitet hat. Gut möglich, dass der Unternehmer erst später dazugestossen ist.

Zu den Fotos schreibt sie: «Mit den Menschen zusammen zu sein, die man liebt, zu sehen, wie sie sich wohlfühlen und Spass haben ... das gibt mir mehr Energie als alles andere auf der Welt.»

Kuss-Foto sorgte für Wirbel

Schon letzte Woche teilte Hunziker Eindrücke aus den Ferien, auf denen ihr neuer Freund noch nicht zu sehen war. Stattdessen zeigte sie sich mit ihrem Ex-Mann Eros Ramazzotti (61) und der gemeinsamen Tochter Aurora (28). Das Bild sorgte für Wirbel, da sich Vater und Tochter auf den Mund küssten (mehr dazu hier).

Jetzt zeigt Michelle Hunziker der Welt, dass ihr Neuer schon Teil der Familie ist – und ihre Töchter ihn ebenfalls gernhaben. Ein Foto am Strand zeigt Celeste (10) auf dem Schoss von Nino Tronchetit Provera. Die beiden wirken schon sehr vertraut.

0:42 Malediven-Ferien im März 2025: Video zeigt Michelle Hunziker auf Wasserski

So erfuhr die Welt von ihrer Beziehung

Im Februar wurden Hunziker und der Unternehmer erstmals gemeinsam gesehen. Damals wurde noch spekuliert, ob es sich um eine geschäftliche Beziehung handeln könnte. Seit Mai, als sie küssend durch Mailand liefen, ist klar: Die beiden sind schwer verliebt.

Nino Tronchetit Provera ist ein erfolgreicher Unternehmer. In Italien nennt man ihn den «Super Manager». Seine Firma investiert in ökologische Nachhaltigkeit in privaten und öffentlichen Märkten und ist in Mailand, London, Paris und München tätig. Das verwaltete Vermögen von Ambienta liegt bei rund drei Milliarden Euro.