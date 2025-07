1/8 Eros Ramazotti und Michelle Hunziker trennten sich zwar schon vor über 20 Jahren, haben aber auch heute noch ein super Verhältnis. Foto: Instagram / therealauroragram

Darum gehts Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti machen gemeinsamen Strandurlaub nach Trennung

Familie verbringt Zeit auf Mykonos mit Tochter Aurora und Enkelsohn

Der Kuss zwischen Vater und Tochter irritiert die Fans

Vier Jahre hielt die Ehe vom einstigen Traumpaar Michelle Hunziker (48) und Eros Ramazzotti (61). Das Aus ist nun bereits 23 Jahre her, die Scheidung deren 16. Doch bis heute sind der italienische Musiker und die Schweizer Moderatorin eine funktionierende Patchwork-Familie, die sich nicht nur um die gemeinsame Tochter Aurora Hunziker-Ramazzotti (28) kümmert, sondern natürlich auch um den Enkelsohn Cesare.

So verwundert es kaum, dass Hunziker und Ramazzotti auch mehr als 20 Jahre nach der Trennung einen gemeinsamen Strandurlaub verbringen. «Das ist eine Familienangelegenheit», schreibt Hunziker inklusive Herzchen-Emoji zu mehreren Schnappschüssen in Badeklamotten auf Instagram, die sie, ihren Ex-Mann und die gemeinsame Tochter zeigen. Die Familie wirkt dabei ausgelassen, lacht und strahlt extreme Vertrautheit aus. Auf einem der Bilder drückt Aurora ihrem Papa sogar einen Kuss auf die Lippen.

Das sorgt, wie könnte es auch anders sein, für Diskussion unter den Followern. Während einige es völlig unangebracht finden, fragen andere «wollt ihr euch wirklich über den Kuss zwischen Vater und Tochter empören? Das ist der süsseste Kuss der Welt, das ist wahre und reine Liebe». Der mit Abstand grösste Teil der Kommentarschreiber freut sich hingegen einfach, Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker wieder zusammen zu sehen.

Auch der Verlobte von Aurora Hunziker-Ramazzotti ist im Urlaub dabei

Was weitere Posts verraten: Die drei befinden sich aktuell auf der griechischen Insel Mykonos. Und wie es sich für eine perfekte Patchwork-Familie gehört, darf natürlich auch die Familie der Tochter nicht fehlen. Weitere Bilder aus dem aktuellen Urlaub zeigen auch den Aurora-Verlobten Goffredo Cerza (29) sowie den gemeinsamen zweijährigen Sohn am Ägäischen Meer. Zudem wirkt es auf einem Schnappschuss so, als liege eine der Töchter von Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi (42), Sole (11) oder Celeste (10), auf einem Liegestuhl neben dem kleinen Cesare. Es scheint, als könne Mama Hunziker ihre Ferien mit all ihren drei Töchtern geniessen.

