Nonna Hunziker sendet Grüsse aus den Familienferien

Dolce far niente – so werden Michelle Hunzikers (47) Ferien auf der Trauminsel Mykonos wohl eher nicht. Sie ist nämlich nicht alleine – oder mit ihrem neuen, schwerreichen Lover für eine romantische Paar-Auszeit – dort, sondern mit der ganzen Familie. Begleitet wird die Moderatorin also nicht nur von ihren Töchtern Celeste (10) und Sole (12), sondern auch von ihrer ältesten Tochter Aurora Hunziker-Ramazotti (28) und Schwiegersohn in spe Goffredo Cerza (29). Der kleine Cesare, der Hunziker vor etwas mehr als zwei Jahren den Grosi-Status verliehen hat, ist natürlich auch mit dabei.

Wie aus Michelle Hunzikers Instagram hervorgeht, ist die Familie am Freitag auf der beliebten Ferieninsel angekommen. Zu einem Bild, das den Nachwuchs beim Planschen im Pool zeigt, schreibt Hunziker: «Mein Herz macht Freudensprünge.»

Später geniesst Hunziker den traumhaften Sonnenuntergang an der griechischen Ägäis mit einem Glas Rosé und fragt ihre Fans: «Versteht ihr, was ich meine?» Ja!

Dieses Foto hat übrigens Tochter Aurora geknipst. «Ferien beginnen mit einem Sonnenuntergang», lautet Hunzikers Bildunterschrift.

Gehört Hunzikers neuer Freund schon zur Familie?

Bei der schönen Kulisse lässt es sich Hunziker nicht nehmen, weitere schöne Bilder für ihre Socials zu machen. Auf einem hat sie den Wind in den Haaren, in der Ferne ist das Meer zu sehen. «Good Night», schreibt sie dazu. Hat sie mit beim romantischen Föteli etwa an ihren Schatz Nino Tronchetti Provera (57) gedacht? Ob dieser mit in die Familienferien durfte, ist ungewiss.

Am zweiten Ferientag steht bei den Hunzikers ein Badeplausch am Strand an. Die in Michelle Hunziker schlummernde Unternehmerin nutzt bei dieser Traumkulisse mit türkisblauem Meerwasser die Gelegenheit aus, um im Sand für ihre Lifestyle- und Kosmetikmarke «Goovi» zu werben.