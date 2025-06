1/7 Michelle Hunziker ist seit über drei Jahren Single und in Italien eine der Lieblingspersonen für Paparazzi. Foto: Getty Images for Outletcity Metz

Die Schweizer Moderatorin Michelle Hunziker (48) gehört seit Jahren zu den meist fotografierten Frauen Italiens. Seit den 90er-Jahren ist Mailand ihr Lebensmittelpunkt, ihre TV-Shows sind beliebt, ihr Singleleben macht sie vor allem für Paparazzi spannend. Entsprechend sind auch die ersten Fotos von ihr und einem neuen Mann an der Seite, der sich als neues Liebesglück herausstellt, viel Geld wert. Seit der Trennung von ihrem Ehemann, Modeunternehmer Tomaso Trussardi (42) Mitte 2022 nach über sieben Jahren Ehe und zwei Töchtern, hat sie offiziell keinen Partner an ihrer Seite gehabt. Es gab Affärengerüchte mit einem Arzt, auch genannt Dr. Love, einem Osteopathen, kürzlich mit einem Model und Schauspieler.

In der RTL-Morgensendung «Punkt 8» verriet sie am Montag, wie sie es heute schafft, dass nicht schon beim ersten Treffen Fotos von ihr und einem vermeintlichen Date in der Presse landen. «Erst dachte ich, das ist Teil des Spiels, gehört einfach dazu. Doch es wurde immer schwieriger und Männer haben Angst davor, was ich auch verstehe». Nicht alle würden sich in der Öffentlichkeit zeigen wollen oder möchten thematisiert werden.

Ihre Tricks beeindrucken Paparazzi

Daher habe sie für sich ein neues System entwickelt, um unerkannt einen Mann zu daten. «Die ersten drei Monate nach dem Kennenlernen gibt es keine Schlagzeile. Wir treffen uns in Garagen, es gibt auch gute Airbnbs», sagt sie lachend. Auf die Frage von Annika Lau (46), ob sie aktuell Single sei, zögert Michelle Hunziker und sagt lachend: «Ja, immer noch, aber ich weiss nicht wie lange noch. Aber für die Öffentlichkeit bin ich noch Single.»

Es tönt ganz so, als sei die Kosmetikunternehmerin, die Mitte Mai das ESC-Finale an der Seite von Sandra Studer (56) und Hazel Brugger (31) vor über 160 Millionen Menschen moderierte, aktuell in ihrer dreimonatigen Datingphase. Ihre Tricks hätten sich auch bei ihren befreundeten, italienischen Paparazzi herumgesprochen. «Die kommen jetzt zu mir und sagen ‹Michelle, du bist richtig gut geworden›», erzählt sie strahlend.

Michelle Hunziker trägt ihr Herz auf der Zunge, wirkt gut gelaunt im Gespräch und sagt, was sie denkt. Als sie auf ihrer Deutschlandtour zur Lancierung neuer Produkte ihrer Kosmetiklinie «Goove» unterwegs war, wurde sie von einem weiblichen Fan gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, ihre Unterwäsche im Tiktok-Shop zu verkaufen. Nach kurzem Überlegen habe sie gewohnt gelassen und höflich gesagt: «Nein danke. Nein, nein, um Himmels willen.»

