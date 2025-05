Eine stundenlange Autofahrt und nur wenige Stunden Schlaf hat Michelle Hunziker in den Knochen, jetzt ist die Final-Moderatorin des ESC auch endlich in Basel angekommen. Vermutlich muss sie sich aber erst noch erholen.

Die glamourösen Auftritte von Hazel Brugger (31) und Sandra Studer (56) bei den beiden ersten ESC-Halbfinales liessen sie fast in Vergessenheit geraten. Dabei steht das grosse Finale mit Michelle Hunziker (48) als Host erst noch an.

Viel von der ESC-Woche hat die Schweiz-Italienerin nicht mitbekommen, am heutigen Freitag ist Hunziker nun in Basel angekommen, wie sie ihre Followerinnen und Follower auf Instagram hat wissen lassen.

Nach dem Abschluss ihrer Dreharbeiten in Italien gestern Nacht setzte sie sich kurzerhand mit ihrem Team ins Auto und machte sich auf den Weg in die Schweiz. Ganz Medienprofi nutzt sie die Zeit im Auto dabei, um Produktwerbung zu machen – und sich auf den ESC zu freuen. «Ich bin super, super glücklich und kann es nicht abwarten, diesen Spektakel-Marathon in Angriff zu nehmen, all diese wunderschönen Songs zu hören und mit meinen Kolleginnen auf der Bühne zu stehen.» Eines scheint ihr allerdings bereits jetzt klar zu sein: «Das wird wirklich hart».

Am Freitagmorgen meldet sich die Moderatorin dann mit einem Duckface-Selfie aus Basel. Wie sie geschlafen habe? «Kaum!»