1/6 Michelle Hunziker geniesst die ersten Liebesferien mit ihrem neuen Partner. Beim Schnorcheln im Mittelmeer ging es bei den beiden nun heiss zu und her, wie Paparazzi-Bilder der «Bild» zeigen. Foto: ugpix

Darum gehts Michelle Hunziker verliebt in Milliardär Nino Tronchetit Provera auf Yacht-Auszeit

Paar geniesst Urlaub zwischen Porto Ercole und Insel Giglio im Mittelmeer

Hunziker (48) und Tronchetti Provera (57) wurden kürzlich in Mailand küssend gesehen

Silja Anders Redaktorin People

Was gibt es im Sommer Besseres als eine kühle Glace im Bauch? Genau: Schmetterlinge im Bauch. Das ist derzeit bei Michelle Hunziker (48) der Fall, die wieder frisch verliebt ist.

Ihr Neuer ist der schwerreiche italienische Unternehmer Nino Tronchetit Provera (57). Um ihre Liebe für Erste ausgiebig zu geniessen, gönnten die Moderatorin und der Milliardär sich eine Auszeit auf einer Yacht – irgendwo zwischen Porto Ercole und der Insel Giglio, wie «Bild» wissen will.

Verliebt auf dem Mittelmeer

Eines der Paparazzi-Bilder zeigt die Turteltauben nach dem Planschen im kühlen Nass. Liebevoll duscht Michelle Hunziker dabei ihren Liebsten nach dem Baden ab, um das Salzwasser wegzuspülen, bevor sie sich beiden an Deck verliebt in der Sonne räkeln.

Vergangene Woche wurde bekannt, dass Hunziker einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Bei einem Spaziergang in Mailand wurden die beiden dabei gesichtet, wie sie sich einen leidenschaftlichen Kuss aufdrückten. Nicht selbstverständlich, denn normalerweise lässt sich die Wahl-Italienerin ungern zu früh in die Karten schauen, wenn es um ihr Liebesleben geht.

So gestand sie in der RTL-Sendung «Punkt 8», dass die Dates mit einem potenziell neuen Partner in den ersten drei Monaten auch gerne mal in Garagen stattfinden, um sich und den Mann an ihrer Seite vor den neugierigen Blicken der Paparazzi zu schützen.

Der steinreiche Unternehmer Tronchetti Provera scheint aber Hunzikers Motor zum Laufen gebracht zu haben, sodass sie ihn nicht länger vor der Welt verstecken wollte.

Unternehmer statt Mediziner

In den vergangenen Jahren wurde Michelle Hunziker vor allem mit zwei Männern in Verbindung gebracht: mit dem Arzt Giovanni Angiolini (44), der auch als «Doctor Love» in Italien bekannt ist und dem Osteopathen Alessandro Carollo (42), mit dem sie im November 2023 auf dem Töff durch die Gegend düste. Bei beiden war die Liebesluft aber schnell draussen.

Nun scheint Michelle Hunziker den Medizinern abgeschworen zu haben, wenn es um die Liebe geht. Den sonnigen Sommerferien auf der Yacht bleibt sie aber treu.