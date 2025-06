Im Leben einer Katholikin ist die erste Kommunion ein besonderer und wichtiger Tag. Am Wochenende feierte die Familie Hunziker den religiösen Akt von Celeste, der jüngsten Tochter von Michelle Hunziker.

1/10 Michelle Hunziker warf sich für den Freudentag von Tochter Celeste in Schale. Foto: Instagram/therealhunzigram

Darum gehts Celeste Trussardi feierte ihre erste Kommunion in Mailand

Michelle Hunziker organisierte Familienfeier mit Fotos und Restaurantbesuch

Celestes Vater Tomaso Trussardi zeigte sich auf keinem Foto Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Am Sonntag lachte die Sonne auch in Mailand und bescherte den Menschen den ersten richtigen Sommertag. Beste Voraussetzungen für Celeste Trussardi (10), um eine wichtige katholische Weihe empfangen zu können. Der jüngste Spross von Michelle Hunziker (48) und Tomaso Trussardi (42) feierte ihre Erstkommunion – ein Einführungssakrament der katholischen Kirche.

Dabei empfangen Kinder zum ersten Mal die heilige Kommunion – die sogenannte Hostie – in Form eines flachen Brotplättchens und werden damit zum vollwertigen Mitglied der Kirchengemeinde. «Cece», wie Celeste von ihrer Mama liebevoll genannt wird, gehört nun also auch zum Club der Hostienempfängerinen und liess sich am Freudentag von ihrer Familie feiern.

Ex Tomaso Turssardi glänzte mit Abwesenheit

Michelle Hunziker trommelte die ganze Sippe zusammen, warf sich in festliches Gewand, und begann den Freudentag mit Familienfotos. Dann ging es in die Kirche, wo Pfarrer Don Vittorio die festliche Messe abhielt. Für seine Predigt hat Hunziker nur lobende Worte: «Don Vittorio sprach mit seinem Herzen und bewegte uns alle», schreibt sie zum Foto mit dem Geistlichen und ihren drei Töchtern.

Danach ging es in ein Gartenrestaurant, wo Freunde der Familie dazustiessen und zur Feier des Tages ein Glas Wein auf Celeste erhoben. Dort entstanden Fotos mit Seltenheitswert. Ineke Hunziker (81) posierte innig mit ihrer Tochter Michelle und auch Bruder Harold (59) liess es sich nicht nehmen, seine Nichte hochleben zu lassen.

Nur jemand glänzte mit Abwesenheit – oder wollte partout nicht vor die Kamera oder auf den Instagram seiner Ex-Frau: Celestes Vater Tomaso Trussardi. Der Chef des gleichnamigen Modeunternehmens taucht in der Story nicht auf. Ob er auch an der Feier seiner Tochter teilnahm? Es ist zu hoffen.