Michelle Hunziker wurde innig und küssend an der Seite eines Mannes in Mailand gesehen. Beim Glücklichen handelt es sich Nino Tronchetti Provera. Wir verraten alles, zum steinreichen Finanz-Manager.

Darum gehts Michelle Hunziker zeigt sich verliebt mit Nino Tronchetti Provera in Mailand

Tronchetti Provera ist erfolgreicher Finanz-Manager und Gründer von Ambienta

Ambienta verwaltet ein Vermögen von rund drei Milliarden Euro

Wenn es um die Pflege einer jungen und noch zarten Liebe geht, ist Michelle Hunziker (48) äusserst vorsichtig. «Die ersten drei Monate nach dem Kennenlernen gibt es keine Schlagzeile. Mit meinen Dates treffe ich mich in Garagen, es gibt auch gute Airbnbs», verriet Hunziker in der RTL-Morgensendung «Punkt 8».

Nun scheinen die drei Monate Schon- und Garagenfrist vorbei zu sein und die Schweizer Moderatorin zeigt sich frei – und vor allem sehr verliebt – in der Innenstadt von Mailand. Der Mann an ihrer Seite: Nino Tronchetti Provera, 57 Jahre alt und in Italien kein Unbekannter. Wir verraten alles zum erfolgreichen Finanz-Manager.

Privates und Familie

Nino Tronchetti Provera ist in Italien zwar als erfolgreicher Geschäftsmann bekannt, die Öffentlichkeit und das Blitzlichtgewitter scheut er aber. Darum gibt es auch kaum Fotos von ihm, der Schutz seines Privatlebens ist ihm wichtig. Die Diskretion kommt nicht von ungefähr: Nino Tronchetti Provera kommt aus einer der reichsten und angesehensten Familien Italiens, sein Cousin zweiten Grades ist Giovanni Tronchetti Provera, seines Zeichens Chef und Erbe des Reifenherstellers Pirelli, sehr von Marco Tronchetti Provera. Auch Giovanni machte in letzter Zeit Schlagzeilen wegen seiner Liebe zu einem Star. Er war mit Über-Influencerin Chiara Ferragni liiert, die Liebe ist aber in der Zwischenzeit erloschen.

Der vermeintliche Partner von Michelle Hunziker ist geschieden von Ehefrau Francesca, Vater von drei Kindern – optisch erinnert er mit seinen graumelierten Haaren ein wenig an George Clooney.

Seine Karriere zum Milliarden-Business

Mit seinem Unternehmen Ambienta ist Nino Tronchetti Provera höchst erfolgreich. In Italien nennt man ihn darum nur «Super Manager». Seine Firma investiert in ökologische Nachhaltigkeit in privaten und öffentlichen Märkten und ist in Mailand, London, Paris und München tätig. Das verwaltete Vermögen von Ambienta liegt bei rund drei Milliarden Euro. Tronchetti Provera ist, wenn es um Fragen der nachhaltigen Energiegewinnung geht, ein gerngesehener Gast in TV-Sendungen. Erst im Mai 2025 sprach er bei CNBC ausführlich über das Thema Nachhaltigkeit. Äusserst kompetent und mit ausgeprägtem und äussert charmanten Italo-Akzent.

Seine Karriere startete er als Berater bei McKinsey & Co, wo er die Umweltabteilung aufbaute. Seine erste Firma Cam Tecnologie gründete er im Jahr 1997 – schon damals lag sein Fokus auf sauberen Technologien. Von 2002 bis 2007 arbeitete er für die Telecom Italia-Gruppe, erst als CEO von Finsiel und anschliessend als General Manager von Olivetti. Nino Tronchetti Provera hat einen Abschluss (mit Auszeichnung) in Betriebswirtschaft von der Luiss-Universität in Rom und einen MBA von INSEAD.