So erzieht Aurora Ramazzotti ihren Sohn Cesare

Aurora Ramazzotti teilt auf Instagram zehn wertvolle Tipps für Eltern. Die Influencerin rät allen Mamis und Papis, sich auch mal Zeit für sich selber zu nehmen.

Aurora Ramazzotti teilt Tipps für Mütter zur besseren Kindererziehung

Empfehlungen umfassen Perspektivenwechsel, Gefühlsvalidierung und Vorbildfunktion

Fynn Müller People-Redaktor

Aurora Ramazzotti (28), die Tochter von Michelle Hunziker (48), ist seit März 2023 Mami. Gemeinsam mit ihrem Partner Goffredo Cerza (29) zieht sie ihren Sohn Cesare (2) gross. Auf Instagram gibt sie nun Einblicke in ihren Alltag und teilt zehn persönliche Tipps für Eltern – von Empathie und Vorbildfunktion bis hin zu Selbstfürsorge und Gelassenheit.

1 Sieh die Welt mit ihren Augen

Hock dich hin, geh auf ihre Höhe, hör ihnen zu, spiel in ihrer Welt. Oft vergessen wir, dass sie Kinder sind – und keine kleinen Erwachsenen. Die Welt aus ihrer Perspektive zu betrachten, rückt unsere Erwartungen gerade und schenkt uns eine neue Sichtweise.

2 Schätze ihre Gefühle

Es gibt nichts, was uns mehr Sicherheit gibt, als die Freiheit, jede Art von Gefühl empfinden zu dürfen – ob schön oder unangenehm. Zu verlangen, dass Kinder ihre Gefühle alleine regulieren können, ist wissenschaftlich gesehen eine überzogene Erwartung. Sei ihre Ruhe im Sturm. Sie können nie lernen, ihre Emotionen zu erkennen, wenn manche Gefühle «nicht erlaubt» sind.

3 Sei ein gutes Vorbild

Kinder lernen mehr durch Taten als durch Worte. Du kannst etwas hundertmal sagen, aber es wird nie Realität, wenn es nicht durch dein Handeln – und vor allem durch ein gutes Beispiel – unterstützt wird. Willst du, dass dein Kind keine Bildschirme nutzt? Leg dein Handy weg, wenn du mit ihm zusammen bist. Willst du, dass es nicht schreit, wenn es frustriert ist? Mach du es genauso.

4 Weniger Aktivitäten, mehr Präsenz

Manchmal denken wir, wir machen «zu wenig» im Vergleich zu anderen Eltern – weniger Ausflüge, weniger Anregungen, weniger Aktivitäten. Doch vielleicht übertrifft gemeinsame Qualitätszeit jede Reise in den Vergnügungspark. Du bist die liebste Person deines Kindes. Wenn es könnte, würde es dich jeder Aktivität vorziehen.

5 Zeit für dich ist wie Sauerstoff

Das schlechte Gewissen ist die beste Freundin jeder Mutter. Sobald wir daran denken, Zeit nur für uns selbst haben zu wollen, fühlen wir uns unzulänglich, frivol und egoistisch. Aber wenn unsere Kinder uns beobachten, imitieren und an unseren Taten lernen, dann ist es genauso wichtig, dass wir uns Raum für das nehmen, was uns guttut. Nur so können wir wieder Kraft haben, um unsere Rolle als Mutter gut auszufüllen – genauso wichtig wie die Zeit, die wir ihnen widmen.

6 Sei dir deiner «Neins» bewusst

Kürzlich habe ich angefangen, zu zählen, wie oft ich am Tag «Nein» sage – und das hat mich ziemlich erschreckt. Also versuche ich nicht nur jedes «Nein» mit einer Erklärung oder alternativen Handlung zu begründen, sondern auch, insgesamt weniger «Neins» zu sagen, indem ich Alternativen anbiete.

Beispiel: «Nein, renn nicht im Restaurant! Jetzt sitzen wir am Tisch, danach machen wir ein Wettrennen zum Spielplatz!»

7 Es ist nicht immer alles perfekt

Das gilt für alles in einer Welt, die nur Raum für das Positive zu haben scheint. Mit einem Kind ist alles langsamer, komplizierter – und wir haben nicht immer die Kraft, das Schöne daran zu sehen. Sich das einzugestehen – auch laut – hilft nicht nur dir, sondern auch deinem Kind, zu verstehen: Nicht immer läuft alles so, wie wir es wollen. Und das ist in Ordnung. Sei freundlich zu dir selbst.

8 Schreien und Hände erheben bringt nichts

Ja, ich habe es aufgeschrieben. Vielleicht hätte ich besser schreiben sollen: Schreien und Hände erheben bringt nur bei, dass …

… man der Person, die sich kümmern sollte, nicht vertrauen kann.

… Konflikte mit Gewalt (körperlich oder verbal) gelöst werden.

… Angst die Regeln bestimmt.

Und bitte hören wir auf, zu sagen: «Uns hat das auch nicht geschadet.» Das ist keine Entschuldigung dafür, dass man sich nicht im Griff hat und zu Gewalt greift (und ehrlich gesagt ist es uns nicht wirklich «gut bekommen»).

9 Information ist Freiheit

Die Risiken und Vorteile jeder Entscheidung zu kennen, befreit uns vom Schuldgefühl und gibt uns die Möglichkeit, bewusst zu wählen. Auch die sozialen Medien sind voller kompetenter Fachleute, die uns helfen können, uns in der Welt der Elternschaft zurechtzufinden. Sich nie auf eine einzige Idee zu versteifen, sondern offen für neue Perspektiven zu bleiben (ohne die eigenen Werte aufzugeben), ist der erste Schritt, um Tag für Tag zu lernen, wie man diese unglaublich schwierige Aufgabe bestmöglich erfüllt.

10 Der Vergleich mit anderen ist ein stiller Dieb

Es ist das Normalste der Welt, sich im Vergleich mit anderen unzulänglich zu fühlen. Doch leider raubt uns das mehr, als es uns gibt. Dein Kind wird sich nicht daran erinnern, dass andere Wohnungen ordentlicher oder schöner eingerichtet waren. Es wird sich auch nicht an deine perfekte Organisation erinnern – sondern an den Moment, als ihm ein Kind am Flughafen ins Ohr biss. Nimm dir den zu schweren Ballast, «alles besser machen» zu müssen, von den Schultern. Mach das Beste aus dem, was du hast. Widme deinem Kind Zeit, sei sanft und ruhig, sei das Gefäss für seine Gefühle – so ist dein Kind glücklich.

Abschliessend ermutigt Aurora Ramazzotti alle Mamis: «Du machst einen grossartigen Job. Geniesse, was du kannst, und gönn dir alles. Es ist eine schöne, aber auch harte Reise – und wir Mütter wissen das. Volle Kraft voraus.»