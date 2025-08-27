Darum gehts
- Michelle Hunziker verbringt Sommerferien an der Amalfiküste mit neuem Partner
- Das Paar genoss Zärtlichkeiten auf einem Luxusboot und schwamm zur Sireneninsel
- Hunzikers Partner ist 57-jähriger Milliarden-Erbe aus angesehener italienischer Familie
Moderatorin Michelle Hunziker (48) verbringt ihre Sommerferien an der malerischen Amalfiküste in Italien – das beweisen neue Fotos. Die Schweizerin verbringt ihre Zeit mit ihrem neuen Partner, dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera (57). Die Beziehung zwischen Hunziker und dem Italiener scheint sich rasch zu entwickeln.
Das Paar tauschte auf dem Luxusboot Zärtlichkeiten aus und genoss gemeinsam das azurblaue Wasser des Mittelmeers. Ein besonderes Highlight ihres Urlaubs war ein Schwimmausflug zur Inselgruppe «Il Gallo Lungo», die auch als «Insel der Sirenen» bekannt ist. Nach dem Bad im Meer kehrten sie an Bord zurück, wo sie sich das Salzwasser abduschten.
Er kommt aus einer der reichsten Familien Italiens
Die Beziehung zum Milliarden-Erben wurde im Juni publik. Nino Tronchetti Provera kommt aus einer der reichsten und angesehensten Familien Italiens, sein Cousin zweiten Grades ist Giovanni Tronchetti Provera, seines Zeichens Chef und Erbe des Reifenherstellers Pirelli. Auch Giovanni machte in letzter Zeit Schlagzeilen wegen seiner Liebe zu einem Star. Er war mit Über-Influencerin Chiara Ferragni liiert, die Liebe ist aber in der Zwischenzeit erloschen.