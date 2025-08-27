DE
FR
Abonnieren
Meine Mutter ist heisser als ich
0:54
Michelle Hunzikers Tochter Aurora hats schwer:Meine Mutter ist heisser als ich

Neue Bilder aufgetaucht
So schön geniesst Michelle Hunziker ihre Ferien

Michelle Hunziker geniesst den Sommer der Liebe an der Amalfiküste mit ihrem neuen Partner Nino Tronchetti Provera. Das frisch verliebte Paar wurde beim Schwimmen auf einer Yacht vor der italienischen Küste gesichtet.
Publiziert: vor 41 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Michelle Hunziker geniesst in diesen Tagen ihre Sommerferien an der Amalfiküste.
Foto: ugpix

Darum gehts

  • Michelle Hunziker verbringt Sommerferien an der Amalfiküste mit neuem Partner
  • Das Paar genoss Zärtlichkeiten auf einem Luxusboot und schwamm zur Sireneninsel
  • Hunzikers Partner ist 57-jähriger Milliarden-Erbe aus angesehener italienischer Familie
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Moderatorin Michelle Hunziker (48) verbringt ihre Sommerferien an der malerischen Amalfiküste in Italien – das beweisen neue Fotos. Die Schweizerin verbringt ihre Zeit mit ihrem neuen Partner, dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera (57). Die Beziehung zwischen Hunziker und dem Italiener scheint sich rasch zu entwickeln.

Mehr zu Michelle Hunziker
Michelle Hunziker trauert um Freund Pippo Baudo (†89)
Italienische TV-Ikone
Michelle Hunziker trauert um Freund Pippo Baudo (†89)
Chiara Ferragni datet in der gleichen Familie wie Michelle Hunziker
Aus der Pirelli-Dynastie
Ferragni datet in der gleichen Familie wie Hunziker
Michelle Hunzikers Milliardär gehört schon zur Familie
Liebesfotos aus den Ferien
Michelle Hunzikers Milliardär gehört schon zur Familie
So schön geniessen Prominente den Sommer
Mit Video
Mujinga Kambundji und Co
Wie Prominente den Sommer geniessen

Das Paar tauschte auf dem Luxusboot Zärtlichkeiten aus und genoss gemeinsam das azurblaue Wasser des Mittelmeers. Ein besonderes Highlight ihres Urlaubs war ein Schwimmausflug zur Inselgruppe «Il Gallo Lungo», die auch als «Insel der Sirenen» bekannt ist. Nach dem Bad im Meer kehrten sie an Bord zurück, wo sie sich das Salzwasser abduschten. 

Er kommt aus einer der reichsten Familien Italiens

Die Beziehung zum Milliarden-Erben wurde im Juni publik. Nino Tronchetti Provera kommt aus einer der reichsten und angesehensten Familien Italiens, sein Cousin zweiten Grades ist Giovanni Tronchetti Provera, seines Zeichens Chef und Erbe des Reifenherstellers Pirelli. Auch Giovanni machte in letzter Zeit Schlagzeilen wegen seiner Liebe zu einem Star. Er war mit Über-Influencerin Chiara Ferragni liiert, die Liebe ist aber in der Zwischenzeit erloschen. 

Michelle Hunziker geniesst die Zeit am Meer
0:12
Auch 2023 in Italien:Michelle Hunziker geniesst die Zeit am Meer
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen