So verbringen die Ski-Stars ihren Sommer
1:40
Meer, Schafe und Fussballgott:So verbringen die Ski-Stars ihren Sommer

Mujinga Kambundji, Beni Turnheer und Michelle Hunziker
So schön geniessen Prominente den Sommer

Ferienzeit ist Schnappschusszeit – und deshalb grüssen Schweizer Prominente ihre Fans von den verschiedensten Orten aus. Gleich mehrere von ihnen dürfen in diesem Sommer eine Premiere feiern.
Publiziert: 17.08.2025 um 19:46 Uhr
Aktualisiert: vor 26 Minuten
1/13
Als Rentner lässt es TV-Legende Beni Thurnheer (76) das ganze Jahr ruhiger angehen. Die zuletzt selten gewordenen Sonnentage nutzt er für einen erfrischenden Apéro.
Foto: Instagram

  • Schweizer Prominente teilen ihre Sommerferien-Erlebnisse und Urlaubsziele
  • Von Strand bis Berge: Stars geniessen vielfältige Urlaubsorte und Aktivitäten
  • 11 bekannte Persönlichkeiten im Alter von 33 bis 76 Jahren berichten
Remo Bernet, GlücksPost
Glückspost
Mehr in der «GlücksPost»

Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

