Die italienische Influencerin teilt auf ihrem Instagram-Account ein Bild mit dem Unternehmer Giovanni Provera. Der Sohn vom Pirelli-CEO entstammt der gleichen Familie wie die neue Flamme von Michelle Hunziker.

1/6 Influencerin Chiara Ferragni ist immer noch – oder vielleicht auch wieder – in einer Beziehung mit Giovanni Tronchetti Provera. Foto: Getty Images

Darum gehts Chiara Ferragni segelt mit Giovanni Tronchetti Provera dem Sonnenuntergang entgegen

Michelle Hunziker datet ebenfalls einen Tronchetti Provera

Ferragni hat 28 Millionen Instagram-Follower und ein geschätztes Vermögen von 20 Millionen Franken

Chiara Ferragni (38) schwebt nach dem Ehe-Aus mit Rapper Fedez 2024 wieder auf Wolke sieben. Dies zumindest lässt sich aus ihrem neusten Instagram-Post ableiten. Gemeinsam mit Giovanni Tronchetti Provera (41) segelt sie entspannt dem Sonnenuntergang entgegen.

Erste Gerüchte über eine Liebschaft der beiden gab es bereits im vergangenen Herbst. Die beiden Kinder der Influencerin – Vittoria (4) und Leone (7) – sollen in Mailand dieselbe internationale Schule, respektive Kindergarten, besuchen, wie die drei Kinder von Tronchetti Provera.

Während Ferragni im Februar in der «Hola» noch vom neuen Mann an ihrer Seite schwärmte – «er ist das Beste, was mir in diesem Jahr passiert ist» – kamen nur wenige Monate erste Krisen- und Trennungsgerüchte auf. Diese wurden jedoch nie bestätigt und mit dem neusten Bild ist das Thema Trennung sowieso vom Tisch.

Auch Michelle Hunziker datet einen Tronchetti Provera

Giovanni Tronchetti Provera ist der Sohn vom einstigen Pirelli-Geschäftsführer Marco Tronchetti Provera (77). Wem der Doppelname bekannt vorkommt, hat wohl auch die Schlagzeilen rund um Michelle Hunzikers (48) neuen Mann verfolgt. Dieser trägt den Namen Nino Tronchetti Provera (57), ist der Cousin zweiten Grades von Marco Tronchetti Provera und somit ebenfalls Teil des Pirelli-Clans.

In diesen Kreisen hat Michelle Hunziker mit ihrem vom «Vermögensmagazin» geschätzten Vermögen von 14 Millionen Franken übrigens am wenigsten auf der hohen Kante. Chiara Ferragni kann sich nicht nur über 28 Millionen Follower auf Instagram freuen, sondern auch über geschätzte 20 Millionen Franken auf dem Konto. Das vermutet zumindest die Webseite vermoegenscheck.de.

Der Kontostand der beiden Selfmade-Millionärinnen ist allerdings nichts im Vergleich zu jenem ihrer Männer. Die, respektive deren Familien, gehören in Italien zu den reichsten Männern und sollen Milliardäre sein.