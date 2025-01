Die italienische Influencerin Chiara Ferragni bricht ihr Schweigen zur Trennung von Fedez. In einer Instagram-Story enthüllt sie Details über seine Untreue und Enttäuschungen in ihrer Ehe.

Auf einen Blick Chiara Ferragni äussert sich zu Betrugsvorwürfen gegen Ex-Mann Fedez

Ferragni enthüllt seine zahlreichen Affären während der Ehe

Ferragni und Fedez waren seit 2016 zusammen und heirateten 2018

Die Influencerin Chiara Ferragni (37) hat sich erstmals öffentlich zu den Betrugsvorwürfen gegen ihren Ex-Mann Fedez geäussert. Wie das Magazin Cosmopolitan berichtet, nutzte Ferragni dafür ihre Instagram-Storys.

In einem langen Statement erklärte die 36-Jährige, sie habe in den vergangenen Monaten geschwiegen, um sich und ihre Familie zu schützen. Nun wolle sie aber nicht länger den Mund halten. «Ich habe sieben Jahre lang eine Beziehung geführt, in der ich bedingungslos und mit ganzem Herzen geliebt habe», schreibt Ferragni. Sie habe auch dann weitergeliebt, als es viele Gründe gegeben hätte, aufzugeben.

Fedez wollte Ferragni vor der Hochzeit für die Affäre verlassen

Ferragni enthüllte, dass Fedez sie im Februar 2024 plötzlich verlassen habe, als es ihr psychisch sehr schlecht ging. Später habe sie von seinen zahlreichen Affären erfahren. «Ich habe nichts öffentlich gesagt, nicht einmal, nachdem ich all den Dreck entdeckt hatte, der ständig hinter meinem Rücken gemacht wurde», so Ferragni weiter.

Besonders schockierend sei für sie gewesen, dass Fedez kurz vor Weihnachten 2024 zugegeben habe, seit 2017 eine Affäre zu haben. Er habe sogar darüber nachgedacht, sie wenige Tage vor der Hochzeit zu verlassen. Ihr bitteres Fazit: «Er hat mich während unserer ganzen Ehe betrogen.»

Schweigen für die Kinder

Ferragni betonte, sie habe bisher nichts gesagt, um ihre Kinder zu schützen. Nun sehe sie sich aber gezwungen, die Wahrheit zu sagen. «Ich war still zu vielen Themen, aber ich lese zu viele Schweinereien, um weiter so zu tun, als wäre nichts», erklärte sie.

Die Influencerin stellte klar, dass ihre Beziehung zu Fedez für sie echt gewesen sei. «Ich war nie in einer offenen Beziehung – sie war offensichtlich nur für die andere Seite offen, ohne dass ich es wusste», so Ferragni. Sie sei stolz darauf, bedingungslos geliebt zu haben.

«Liebe muss nicht perfekt, aber real sein»

Zum Schluss äusserte Ferragni die Hoffnung auf eine bessere Zukunft: «Manchmal ist es richtig, die Augen zu öffnen, den Schlag einzustecken, zu leiden, aufzustehen und zu verstehen, dass wir etwas anderes verdienen. Eine Liebe, die sicherlich nicht perfekt ist, aber zumindest real und von beiden Seiten auf die gleiche Weise gelebt wird.»

Chirara Ferragni und Fedez haben sich 2016 kennengelernt und 2018 geheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. 2024 wurde ihre Trennung offiziell bekannt gegeben. Seitdem gab es immer wieder öffentliche Auseinandersetzungen zwischen den beiden.