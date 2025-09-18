Michelle Hunziker und Yann Sommer stehen im Engadin für die Herbstkampagne von Schweiz Tourismus vor der Kamera. Um Italiener in die Schweiz zu locken, nehmen die beiden auch ein Eisbad in Kauf.

Darum gehts Michelle Hunziker und Yann Sommer drehen eine Herbstkampagne für Schweiz Tourismus

Beide schwärmen vom Herbst und teilen Kindheitserinnerungen

Der Werbespot wird ab 23. September in Italien und im Tessin ausgestrahlt

Die Alp Laret oberhalb von St. Moritz auf 2041 Metern über Meer. Das Wetter könnte nicht herbstlicher sein. Es regnet, später sind sogar Schneeflocken zu sehen. In dieser Idylle wird die Herbstkampagne von Schweiz Tourismus für den italienischen Markt produziert. Michelle Hunziker (48) und Yann Sommer (36) reiten auf Pferden durch die Landschaft. Als es plötzlich wie aus Kübeln zu regnen beginnt, wird der Dreh unterbrochen, und der Zmittag steht an: Salat, Käse, Bündnerfleisch und zum Dessert ein Kaiserschmarrn.

«Ich liebe den Herbst. Wenn es zu heiss ist, ist es mir zu unangenehm», sagt Michelle Hunziker im Gespräch mit Blick. «Ich weiss noch genau, wie ich in meiner Kindheit mit meinem Vater im Berner Oberland nach Pilzen gesucht habe.»

Auch Yann Sommer schwärmt vom Herbst: «Ich habe als Kind immer Kastanien gesammelt», erzählt er. «Und als Fussballer ist man im Herbst froh, wenn die Temperaturen auf dem Platz wieder etwas kühler sind.»

Schweiz Tourismus setzt zum zweiten Mal auf Hunziker und Sommer

Über zu hohe Temperaturen können sich die beiden beim Dreh nicht beschweren. Um die zehn Grad herrschen am Nachmittag, allerdings nur, weil die Sonne herauskommt. «Unglaublich, vorher hats noch geschneit!», meint Michelle Hunziker, als sie sich aufs Pferd Palinka setzt und der Dreh mit Yann Sommer und dessen Pferd Maja weitergeht.

Nachdem die letztjährige Herbstkampagne von Schweiz Tourismus mit Hunziker und Sommer sowohl hierzulande als auch in Italien für grosse Beachtung sorgte, setzt man auch in diesem Jahr auf die beliebten Schweizer. Wie viel man für die Onlinewerbung budgetiert, verraten die Verantwortlichen nicht. Sie werden aber von St. Moritz Tourismus unterstützt.

Kommts bald zum Familientreffen in Mailand?

Hunziker und Sommer leben beide in Mailand: Sie ist ein gefeierter TV-Star, er überzeugt als Goalie von Inter Mailand. «Ich war ehrlich gesagt immer ein Fan von Juventus Turin», gibt Michelle Hunziker zu. «Deshalb war ich auch noch nie im Stadion bei Yann.» Er entgegnet: «Das kann man ändern!»

Auch sonst haben sie zusammen noch nie etwas privat unternommen. Hunziker schlägt ein Familientreffen vor. Yann Sommer lebt mit seiner Frau Alina (34) und den Töchtern Mila (6) und Nayla (4) in der italienischen Modemetropole, Hunziker ist Mutter dreier Töchter und hat einen Enkel. Und schwebt gemäss diversen Medienberichten mit dem italienischen Milliardär Nino Tronchetti Provera (57) im siebten Himmel. Spürt sie beim Dreh der Herbstkampagne auch den Frühling? «Ich lebe verliebt und finde immer die schönen Dinge am Leben», sagt Hunziker ausweichend. Aber: «Ja, ich sehe auch vieles gerade durch die rosarote Brille.»

Im Youtube-Video, das ab 23. September in Italien und in der italienischsprachigen Schweiz ausgespielt wird, treffen Sommer und Hunziker auf Starkoch Andreas Caminada (48), der sie kulinarisch verwöhnt – ihnen aber auch die Vorzüge eines Eisbads näherbringt. «Der Genuss steht in meinem Leben über allem. Es ist schrecklich, wenn man das ganze Leben Kalorien zählt», sagt Hunziker. «Ich bin auch schon sechs Stunden im Auto gefahren, um gut essen zu gehen.» Yann Sommer, der täglich drei Stunden trainiert, sieht das ähnlich: «Es ist so wichtig, Freude an dem zu haben, was man isst. Und wie es zubereitet wurde.»

Hunziker im leeren Fass

Die Sache mit dem Eisbad bereitet Michelle Hunziker am Dreh allerdings Kopfzerbrechen. «Ich bin es nicht gewohnt. Ich habe zwar schon Kryosauna und Eisbäder zu Hause ausprobiert. Das war dann aber zwölf Grad, und mehr als drei Minuten hielt ich es nicht aus», erzählt sie. Geübter ist da Profisportler Yann Sommer: «Ich mache das regelmässig und habe sogar ein eigenes Eisbad bei mir daheim.»

Erst kann sich Hunziker nicht überwinden, ins Eisbad zu steigen. Sie liegt in der Schlussszene in einem leeren Fass, während Sommer die klirrende Kälte über sich ergehen lässt. Der Gag: Im Clip ist er es, der leidet – und sie die Coole, die das Eisbad locker aushält.

Schliesslich fasst sich Michelle Hunziker ein Herz, springt nach Sommer in den Bottich und taucht kurz unter. «Es ist ja gesund, und das will ich mir nicht entgehen lassen», meint sie mit einem Lachen über die spontane Aktion. Trotzdem: «Lieber vor Millionen im Fernsehen auftreten als ein Eisbad nehmen.»