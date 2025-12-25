DE
FR
Abonnieren
Die Hännis unter dem Christbaum
0:22
Luca postet herziges Video:Die Hännis unter dem Christbaum

So feiern Schweizer Stars Weihnachten
Hännis mit Tochter, Beller blüttelt, Zeki im Spital

Die Schweizer Prominenten haben Weihnachten ganz unterschiedlich erlebt. Während bei den meisten die Familienzeit im Vordergrund stand, war bei anderen plötzlich alles anders als geplant. So feierten die Stars Heiligabend.
Publiziert: vor 14 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Kommentieren
1/6
Auch bei den Schweizer Prominenten weihnachtet es.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Luca und Christina Hänni feierten Weihnachten mit Tochter im Berner Oberland
  • Zeki und Yuliya Benza besuchten mit krankem Sohn Malik das Spital
  • Irina Beller zeigte Strandfotos, Beatrice Egli verbrachte Weihnachten offline
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Luca und Christina Hänni

Luca (31) und Christina Hänni (35) feierten Weihnachten als kleine Familie. Gemeinsam mit ihrer Tochter verbrachten sie die Feiertage im Berner Oberland. Auf Instagram zeigten sie ihren liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum, viele Geschenke und den Lockenkopf ihrer kleinen Tochter.

Wie süss: Christina Hänni mit ihrer Tochter.
Foto: Screenshot/Instagram

Zeki und Yuliya Benza

Ganz anders verlief Weihnachten bei Yuliya Benza (30) und Zeki (34). Ihr gemeinsamer Sohn bekam plötzlich hohes Fieber. Also ging es für die jungen Eltern mit ihrem Malik ins Spital. Zum Glück gab es später Entwarnung. Mittlerweile ist die Familie wieder zu Hause.

Zeki verbringt Heiligabend im Spital.
Foto: Screenshot/Instagram

Irina Beller

Während draussen Schnee und Kälte dominieren, träumt Irina Beller (53) von Sonne und Wärme. Die Unternehmerin meldete sich über die Festtage mit einem Strandfoto aus den Ferien. Statt Wollpullover posiert sie im Bikini. Später postet sie noch einige Bilder aus ihrem Luxusapartment in Zürich.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Beatrice Egli

Beatrice Egli (37) feierte Weihnachten ohne Handy. Zuerst meldet sich die Schlagersängerin mit einem grossen Post bei ihren Fans, wünscht ihnen ein schönes Fest und bedankt sich für die Unterstützung. Dann postet Egli eine Story vor dem Weihnachtsbaum und sagt, dass sie ihr Smartphone nun weglegen und die Zeit mit ihrer Familie verbringen werde.

Egli feiert Weihnachten ohne Handy.
Foto: Instagram/Beatriceegli

Michelle Hunziker

Auch Moderatorin Michelle Hunziker (48) gibt einen kleinen Einblick in ihr Weihnachtsfest. Besonders Hunzikers Baum sticht dabei ins Auge, der mit den weissen Kugeln und einer riesigen weissen Schlaufe sehr stilvoll daherkommt. Im kurzen Videoclip gibt die Schweizer Moderatorin ihren Fans Tipps für ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen