Die Schweizer Prominenten haben Weihnachten ganz unterschiedlich erlebt. Während bei den meisten die Familienzeit im Vordergrund stand, war bei anderen plötzlich alles anders als geplant. So feierten die Stars Heiligabend.

Darum gehts Luca und Christina Hänni feierten Weihnachten mit Tochter im Berner Oberland

Zeki und Yuliya Benza besuchten mit krankem Sohn Malik das Spital

Irina Beller zeigte Strandfotos, Beatrice Egli verbrachte Weihnachten offline

Fynn Müller People-Redaktor

Luca und Christina Hänni

Luca (31) und Christina Hänni (35) feierten Weihnachten als kleine Familie. Gemeinsam mit ihrer Tochter verbrachten sie die Feiertage im Berner Oberland. Auf Instagram zeigten sie ihren liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum, viele Geschenke und den Lockenkopf ihrer kleinen Tochter.

Zeki und Yuliya Benza

Ganz anders verlief Weihnachten bei Yuliya Benza (30) und Zeki (34). Ihr gemeinsamer Sohn bekam plötzlich hohes Fieber. Also ging es für die jungen Eltern mit ihrem Malik ins Spital. Zum Glück gab es später Entwarnung. Mittlerweile ist die Familie wieder zu Hause.

Irina Beller

Während draussen Schnee und Kälte dominieren, träumt Irina Beller (53) von Sonne und Wärme. Die Unternehmerin meldete sich über die Festtage mit einem Strandfoto aus den Ferien. Statt Wollpullover posiert sie im Bikini. Später postet sie noch einige Bilder aus ihrem Luxusapartment in Zürich.

Beatrice Egli

Beatrice Egli (37) feierte Weihnachten ohne Handy. Zuerst meldet sich die Schlagersängerin mit einem grossen Post bei ihren Fans, wünscht ihnen ein schönes Fest und bedankt sich für die Unterstützung. Dann postet Egli eine Story vor dem Weihnachtsbaum und sagt, dass sie ihr Smartphone nun weglegen und die Zeit mit ihrer Familie verbringen werde.

Michelle Hunziker

Auch Moderatorin Michelle Hunziker (48) gibt einen kleinen Einblick in ihr Weihnachtsfest. Besonders Hunzikers Baum sticht dabei ins Auge, der mit den weissen Kugeln und einer riesigen weissen Schlaufe sehr stilvoll daherkommt. Im kurzen Videoclip gibt die Schweizer Moderatorin ihren Fans Tipps für ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk.

