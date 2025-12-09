Die RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» bekommt neue Moderatoren. Nach Gottschalks TV-Abschied übernehmen nächstes Jahr die Ehrlich Brothers, Giovanni Zarrella – und Michelle Hunziker. Das schreibt der Sender in einer Medienmitteilung.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die RTL-Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert» geht diesen Samstag runderneuert an den Start. Wie die RTL in einer Medienmitteilung schreibt, wird das langjährige Moderatorentrio Barbara Schöneberger (51), Günther Jauch (69) und Thomas Gottschalk (75) durch neue Gesichter ersetzt.

Nach Gottschalks Ankündigung, sich aus dem TV zurückzuziehen, gibt RTL nun die Nachfolger bekannt gegeben. Die Ehrlich Brothers, Michelle Hunziker (48) sowie Jana Ina (48) und Ehemann Giovanni Zarrella (48) in der kommenden Ausgabe am 13. Dezember die Moderation übernehmen. Blick hat Michelle Hunziker um eine Stellungnahme gebeten, eine Antwort steht noch aus.

Mischung aus Chaos und Improvisation

«Denn sie wissen nicht, was passiert» ist eines der unberechenbarsten RTL-Formate – ein Samstagabend-Live-Experiment, das konsequent mit Kontrollverlust spielt. In jeder Ausgabe wird das Moderationsteam von der eigenen Show ausgetrickst: Per Zufall wird festgelegt, wer moderieren muss – und wer als Kandidat oder Kandidatin in oft überdrehten Spielen antreten soll.

Nichts ist vorbereitet, niemand weiss, was als Nächstes kommt. Gerade diese Mischung aus Chaos, Improvisation und Promi-Spielen macht den Reiz der RTL-Show aus.

Letzte Sendung war besonders speziell

Am vergangenen Samstag ging «Denn sie wissen nicht, was passiert» zum letzten Mal mit Thomas Gottschalk über die Bühne. Die Entertainment-Legende hatte das Format gemeinsam mit Schöneberger und Jauch sieben Jahre lang moderiert.

1:38 Von Lehramtsstudent zu TV-Star: Die Karriere von Thomas Gottschalk

Eine knappe Woche zuvor hatte Gottschalk in der deutschen «Bild» öffentlich gemacht, an einer besonders aggressiven Form von Krebs erkrankt zu sein. Auch in der Sendung vom Samstag war seine Krankheit ein Thema, der Ex-«Wetten, dass..?»-Host erklärte, spätabends vermehrt unter Aussetzern leide.



Rund anderthalb Stunden vor Ende der Sendung verliess Gottschalk das Studio. Kurzzeitig liess ein Insta-Post des Münchners Fans über eine Rückkehr ins Fernsehen spekulieren.