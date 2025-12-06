DE
Thomas Gottschalk kurz vor seiner letzten Show
0:15
Einblicke hinter den Kulissen:Thomas Gottschalk kurz vor seiner letzten Show

«Spätabends wird es schlimmer»
Gottschalk verlässt letzte TV-Sendung frühzeitig

Thomas Gottschalk verabschiedet sich überraschend früh von seiner letzten TV-Show. Der Moderator, der kürzlich seine Krebsdiagnose öffentlich machte, verliess «Denn sie wissen nicht, was passiert» nach zwei Stunden unter tosendem Applaus.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
1/2
Thomas Gottschalk bei seiner letzten Samstagabendshow.
Foto: RTL / Julia Feldhagen
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Thomas Gottschalk (75) hat die RTL-Sendung «Denn sie wissen nicht, was passiert» vorzeitig beendet. Rund eineinhalb Stunden, bevor die Sendung vorbei ist, verlässt der Entertainer das Studio – und geht damit offiziell in TV-Rente. Zumindest was die Auftritte am Samstagabend angeht, wolle Gottschalk konsequent sein. 

Der Grund für den frühzeitigen Abgang liegt in seiner Gesundheit. Gottschalk hat Krebs. Er hat die Krankheit gegenüber «Bild» öffentlich gemacht. «Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden.»

In der RTL-Show sagt er dazu: «Es gibt diesen sogenannten Brainfog, den ich habe.» Das würde zu später Stunde immer schlimmer werden und dafür sorgen, «dass man dummes Zeug redet».

Die Sendung läuft aktuell ohne Gottschalk weiter. Günther Jauch (69) und Barbarara Schöneberger (51) führen durch den Abend. Auch für sie wird es der letzte Auftritt bei «Denn sie wissen nicht, was passiert» sein. Ob Gottschalk am Schluss noch einmal zu sehen sein wird, ist aktuell noch nicht klar.

+++ Mehr folgt +++

