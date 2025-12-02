So bemerkte Karina Gottschalk Thomas Gottschalks Erkrankung

TV-Entertainer Thomas Gottschalk kämpft gegen Krebs. Seine Frau Karina schon früh Veränderungen bei ihrem Mann und drängte ihn zum Arzt. Eine aggressive Krebsform wurde früh erkannt, Operation und Bestrahlung folgten.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der deutsche Showmaster Thomas Gottschalk (75) ist an einer besonders aggressiven Krebsform erkrankt. Das machte er am Sonntag bei der «Bild» öffentlich. Jetzt gibt seine Frau Karina Gottschalk (ehemals Mross, 63) bei derselben Zeitung neue Details preis.

Anfang Juli dieses Jahres bemerkte sie erste Anzeichen, dass etwas nicht stimmte. Der «Bild» erzählte sie: «Thomas wurde zusehends stiller und blasser und musste öfter zur Toilette. So kannte ich ihn nicht.» Sie stellte auch fest, dass er sich weniger bewegen wollte und generell anders war als sonst.

Karina Gottschalk handelte entschlossen. Sie drängte ihren Mann, einen Arzt aufzusuchen, obwohl er zunächst gezögert hätte. Im Klinikum Rechts der Isar in München seien verschiedene Untersuchungen durchgeführt worden. Die Diagnose war schockierend: Eine seltene, aggressive Form von Krebs, die eine sofortige Operation erforderte – ein sogenanntes Epitheloides Angiosarkom.

«Wenn wir ein halbes Jahr gewartet hätten, ...»

Gottschalk musste sich zwei Operationen unterziehen, bei denen Teile der Harnleiter und der Blase entfernt wurden. Es folgten 33 Bestrahlungen und eine anhaltende Schmerztherapie mit Opiaten. Die rechtzeitige Erkennung der Krankheit war entscheidend, wie Karina Gottschalk weiter betont: «Gott sei Dank ist Thomas Krebs so früh erkannt worden. Wenn wir ein halbes Jahr gewartet hätten …» Und weiter: «Mein Gott, ich weiss gar nicht, ob Thomas heute noch am Leben wäre.»

Die Situation bleibt allerdings ernst. In zwei Monaten steht eine weitere MRT-Untersuchung an. Karina gibt zu: «Da zittern wir hundertprozentig. Wie alle anderen Krebspatienten auch. Aber wir hoffen und bleiben positiv.» Rückblickend wird deutlich, dass Gottschalk bereits bei früheren öffentlichen Auftritten unter starken Schmerzen stand. Bei einer Bambi-Verleihung, wo er mit Popstar Cher auftrat, musste er trotz Kritik von Kollegen durchhalten.