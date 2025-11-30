Thomas Gottschalk hat bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Die Diagnose erhielt er im Juli 2025. Bisher musste er sich zwei schweren Operationen unterziehen.

Darum gehts Thomas Gottschalk hat einen bösartigen Tumor, ein epitheloides Angiosarkom

Trotz Erkrankung trat Gottschalk öffentlich bei der Romy-Verleihung auf

Die Diagnose erhielt Gottschalk im Juli 2025 und hatte zwei Operationen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

TV-Legende Thomas Gottschalk hat im Interview mit «Bild» offenbart, dass er an Krebs erkrankt ist. Der 75-Jährige leide an einem seltenen bösartigen Tumor, einem epitheloiden Angiosarkom, wie er im Gespräch mit dem Boulevardblatt erklärt.

Die Diagnose erhielt der TV-Entertainer im Juli 2025. Gottschalk musste sich bisher zwei schweren Operationen unterziehen, bei denen unter anderem Teile der Harnleiter und der Blase entfernt wurden.

«Die Diagnose war heftig»

Seine Frau Karina schildert: «Thomas hatte vor knapp vier Monaten eine schwere, komplizierte Krebsoperation. Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefässe ausgeht.»

Nach der Diagnose sei Gottschalk sofort operiert worden. Bis heute muss er starke Medikamente nehmen.

Trotz der schweren Erkrankung trat Gottschalk zuletzt immer wieder öffentlich auf – zuletzt am Freitag bei der Romy-Verleihung in Kitzbühel.

1:13 Wirre Rede von Gottschalk: «Ich habe vieles nicht überlegt, was ich gesagt habe»

+++ Update folgt +++