DE
FR
Abonnieren

Gottschalk über Tod der Kessler-Zwillinge (†89)
«Man legt sich doch nicht hin zum Sterben»

Thomas Gottschalk kann den assistierten Suizid der Kessler-Zwillinge nicht nachvollziehen. Er selbst würde sein Leben «in die Hand Gottes» geben und dieses bis zum Tod in vollen Zügen geniessen.
Publiziert: 14:45 Uhr
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/5
Thomas Gottschalk äussert sich zum Tod der Kessler-Zwillinge.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Alice und Ellen Kessler entscheiden sich für assistierten Suizid am 17. November
  • Thomas Gottschalk kann die Entscheidung der Kessler-Zwillinge nicht nachvollziehen
  • Sterbehilfe in Deutschland seit 2020 nicht mehr grundsätzlich strafbar
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
JouSchu_Mueller_Fynn.jpg
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Alice und Ellen Kessler (1936–2025) entschieden sich dafür, ihr Leben am 17. November durch assistierten Suizid zu beenden. Bereits 2024 erklärten die beiden in einem Interview: «Unser Wunsch ist es, gemeinsam am gleichen Tag zu gehen. Der Gedanke, dass es einer von uns zuerst passiert, ist nur sehr schwer zu ertragen.»

Mehr zu Thomas Gottschalk
So reagierte Thomas Gottschalks Frau auf die Bambi-Blamage
Mit Video
Blamage für Gottschalk
Ehefrau schämte sich für seinen Bambi-Auftritt
Thomas Gottschalk reagiert auf Demenz-Gerüchte
Mit Video
Nach Bambi-Debakel
Thomas Gottschalk reagiert auf Demenz-Gerüchte
«Das wars dann»
Mit Video
Nach «Bambi»-Desaster
«Das wars dann» – Gottschalk verkündet TV-Ende
Thomas Gottschalk erklärt seinen verwirrten Bambi-Auftritt
Mit Video
Verwirrter Bambi-Auftritt
Jetzt spricht Thomas Gottschalk

Für Entertainer Thomas Gottschalk (75) ist diese Entscheidung nicht nachzuvollziehen, wie er in einem Interview mit «Bunte» betont. «Jeder Mensch ist für sein Handeln allein verantwortlich. Aber ich kann das nicht nachvollziehen. Auch bei den Kessler-Zwillingen nicht.»

Sterbehilfe in Deutschland grundsätzlich erlaubt

Gottschalk führt aus: «In meinen Augen freut man sich doch darauf, seinen 90. Geburtstag zu feiern – und legt sich nicht hin zum Sterben». Sterbehilfe ist in Deutschland seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2020 über die «geschäftsmässige Förderung der Selbsttötung» nicht mehr grundsätzlich strafbar. Sie befindet sich aber in einem rechtlichen Graubereich. 

Der Moderator selbst habe keine Angst vor dem Tod und vertraue darauf, dass sein Leben «in der Hand Gottes» liege. «Ich habe mir das Leben geben lassen. Und ich lasse es mir auch wieder nehmen. Man spürt früh genug, wenn es so weit ist. Und bis dahin lebe ich gern», so Gottschalk abschliessend.

Hier findest du Hilfe

Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da:

Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben

Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da:

Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen