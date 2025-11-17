Beide Kessler-Zwillinge (†89) sind tot!

Sie galten einst als die schönsten Zwillinge der Welt. Nun sind Alice und Ellen Kessler gemäss Informationen der «Bild» verstorben.

1/6 Alice und Ellen Kessler sind tot aufgefunden worden. Foto: imago/Future Image

Darum gehts Zwillinge Ellen und Alice Kessler laut «Bild» verstorben

Berühmt für synchronen Tanz, lange Beine und identische Outfits

Musikalischer Erfolg: «Honey Moon» erreichte 1960 Platz 15 in Charts

Saskia Schär Redaktorin People

Die Zwillinge Ellen und Alice Kessler waren als erfolgreiches Show-Duo in Europa unterwegs. Die beiden in Nerchau geborenen Schwestern unterhielten ihr Publikum mit Gesang, Tanz, Schauspiel, Witz und Charme. Nun sollen die beiden gemäss Informationen der «Bild» tot sein. Die Zeitung spricht von einem Kripo-Einsatz in München, wo die beiden demnach gestorben sind.

Die Zwillinge besuchten bereits in jungen Jahren eine Ballettschule in Leipzig und flüchteten gemeinsam mit ihrer Mutter 1953 von der DDR in die Bundesrepublik. Ab Mitte der 1950er-Jahren waren sie regelmässig in verschiedenen TV-Shows zu sehen. 1955 standen sie in der Komödie «Solang' es hübsche Mädchen gibt» das erste Mal gemeinsam vor der Filmkamera. Die blonden Zwillinge waren bekannt für ihren perfekt synchronen Tanz, ihre langen Beine und die immer identischen Outfits. Gemeinsam überzeugten sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien und Frankreich.

Ende der 1950er-Jahre wurde auch die Musikindustrie auf die Zwillinge aufmerksam. Die beiden brachten in der Folge mehrere Singles und auf den Markt, wobei die ersten auf wenig Anklang stiessen. Ihre grössten musikalischen Erfolge feierten sie als Trio «Alice, Ellen & Peter» mit Peter Kraus. Ihr Titel «Honey Moon» erreichte 1960 den 15. Platz in den deutschen Charts.

Vereint auch im Tode

Im Alter von 40 Jahren zogen sich die Zwillinge gemeinsam für den italienischen «Playboy» aus. Die Ausgabe war in Rekordzeit ausverkauft. 2015 kehrten sie im Musical «Ich war noch niemals in New York» auf die Bühne zurück, teilten sich dort eine Rolle.

Die Geschwister standen sich ihr Leben lang nah, wohnten seit 1986 in einem gemeinsamen Haus im Landkreis München. Im April 2024 erklärten sie gegenüber der «Bild», dass sie eines Tages in derselben Urne beerdigt werden wollen. Dies gemeinsam mit der Asche ihrer Mutter Elsa (†69) und dem Hund Yello (†14). So hätten sie es auch testamentarisch verfügt, führte Ellen Kessler weiter aus.

Die beiden Frauen waren nie verheiratet, hinterlassen keine Kinder. Nie in den Hafen der Ehe eingefahren zu sein, sei für die Zwillinge eine bewusste Entscheidung gewesen, führten sie einst in einem Interview mit der «Bunte» aus. «Häusliche Gewalt war ein tägliches Thema. Unser Vater war ein Trinker, der oft unsere Mutter schlug und demütigte», erklärte Ellen Kessler damals. Sich niemals von Männern abhängig zu machen, war ihnen wegen der Erfahrungen aus ihrer Kindheit wichtig.