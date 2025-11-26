Thomas Gottschalk reagiert auf Demenz-Gerüchte

Thomas Gottschalk wirkte bei seiner Bambi-Laudatio desorientiert und verhaspelte sich mehrfach. Jetzt reagiert der Entertainer und räumt mit dem Gerücht einer mutmasslichen Demenz-Erkrankung auf.

1/7 Thomas Gottschalk bei seiner Bambi-Moderation mit Sängerin Cher. Foto: Gisela Schober

Darum gehts Thomas Gottschalk äussert sich zu Gerüchten über seinen Gesundheitszustand nach Bambi-Auftritt

Gottschalk kündigt endgültiges Karriereende an und plant letzte RTL-Samstagabendshow

75-jähriger Moderator will mit Ehefrau Karina (63) viel reisen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Thomas Gottschalk (75) legte bei der Bambi-Verleihung vor zwei Wochen einen irritierenden Auftritt hin. Negativer Höhepunkt: die Bemerkung, Cher (79) sei «die einzige Frau, die ich mein Leben lang ernst genommen habe», wurde sogar mit Buhrufen aus dem Publikum quittiert.

Seither kursieren Gerüchte über seinen Gesundheitszustand, insbesondere über eine mögliche Demenzerkrankung. In einem Interview mit «Bunte» nimmt Gottschalk nun Stellung zu den Mutmassungen und stellt klar: «Wenn ich dement werden sollte, würde ich definitiv offen damit umgehen.»

Gottschalk sei bewusst, dass sein Auftritt «alles andere als optimal» gewesen sei. Selbstkritisch sagt der Moderator: «Ich bin gestolpert – und nach vierzig Jahren war das wohl fällig.»

In den letzten Tagen sei Gottschalk von allen Seiten immer wieder auf den Bambi-Auftritt angesprochen worden. Was er davon hält, machte der ehemalige «Wetten, dass..?»-Moderator bereits gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) klar: «Es nervt mich inzwischen nur noch.»

Gottschalk verlässt die Samstagabend-Bühne

Parallel zu den Gesundheitsdiskussionen kündigte Gottschalk kürzlich sein endgültiges Karriereende an. Die TV-Ikone plane noch eine letzte grosse RTL-Samstagabendshow, bevor er sich endgültig zurückziehen werde – auch Ehefrau Karina (63) zuliebe: «Sie findet den Thomas aus Kulmbach sowieso spannender als den Gottschalk aus dem Fernsehen.»

Das Ehepaar werde die freie Zeit nutzen, um gemeinsam die Welt zu entdecken. «Wir wollen viel reisen», so Gottschalk zu «Bunte». Seine Samstagabend-Ära ist nach der letzten Show Geschichte. «Das heisst aber nicht, dass ich nie wieder einen Ton von mir gebe.»