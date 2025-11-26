DE
«Cher ist die einzige Frau, die ich ernst genommen habe»
0:36
Buh-Rufe für Gottschalk:«Cher ist die einzige Frau, die ich ernst genommen habe»

Nach TV-Abschied
So viel Rente bekommt Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk will sich vom TV verabschieden. Der 75-jährige Moderator spricht mit deutschen Medien über Reisepläne, Umzug – und seine Rente.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Jetzt ist klar: Thomas Gottschalk beendet seine TV-Karriere,
Darum gehts

  • Thomas Gottschalk beendet TV-Karriere nach Bambi-Debakel und RTL-Show-Abschied
  • Gottschalk plant einjährigen Rückzug, Reisen und möglichen Umzug
  • Moderator erhält knapp 1000 Euro Rente vom Bayerischen Rundfunk

Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Viele wünschten es sich, einige ahnten es, jetzt ist klar: Thomas Gottschalk (75) beendet seine TV-Karriere. Nach dem Bambi-Debakel vor knapp zwei Wochen sorgt der Ex-«Wetten, dass..?»-Moderator jetzt für Klarheit. Der Deutsche wird am 6. Dezember zum letzten Mal in der RTL-Show «Denn Sie wissen nicht, was passiert» moderieren – dann ist erst einmal Schluss.

In einem neuen Interview mit der deutschen Zeitschrift «Bunte» äussert sich Gottschalk jetzt zudem zu seinen Plänen nach dem Rückzug aus dem Fernsehen. Er plane, sich zunächst für ein Jahr vollständig zurückzuziehen und viel zu reisen. Gottschalk betont aber: «Das heisst aber nicht, dass ich nie wieder einen Ton von mir gebe.» Zudem stehe offenbar ein Umzug in ein neues Haus an.

«Immerhin war ich Redakteur beim Bayerischen Rundfunk!»

Der ehemalige «Wetten, dass..?»-Moderator äussert sich auch offen zum Thema Alter und Tod. Angst vor dem Sterben habe er keine, sagt Gottschalk. Ein Testament verfasst habe er auch nicht. Der Deutsche weiter: «Man spürt früh genug, wenn es so weit ist. Und bis dahin lebe ich gern.» 

Seine finanzielle Situation nach dem TV-Abschied sieht der 75-Jährige gelassen. Was heisst das für seine Rente? «Ich kriege einen knappen Tausender. Immerhin war ich Redakteur beim Bayerischen Rundfunk!» Durch seine langjährige Moderatorentätigkeit und Werbeverträge, wie beispielsweise mit Haribo, hat Gottschalk wohl längst ausgesorgt.

Eine Wahnsinns-Karriere

Gottschalks TV-Karriere erstreckte sich über Jahrzehnte. Von 1987 bis 2011 moderierte er die ZDF-Sendung «Wetten, dass..?». In den Jahren 2021, 2022 und 2023 kehrte er jeweils für eine jährliche Show zurück. Der Moderator blickt zufrieden auf sein bisheriges Leben zurück, wie er bei der «Bunte» betont: «Ich bin kein Mensch, der mit Wünschen unterwegs ist und sagt: Das steht mir zu. Mir steht überhaupt nichts zu. Aber mein Leben war erfüllt.» 

      Meistgelesen