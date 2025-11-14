Was ist nur mit Thomas Gottschalk los?

Fans sorgen sich um Thomas Gottschalk. Der Entertainer wirkte bei seiner Bambi-Laudatio auf Cher desorientiert und verhaspelte sich mehrfach. Auf Social Media macht sich Unmut breit.

1/5 Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hielt beim Bambi am Donnerstagabend auf Sängerin Cher. Foto: Getty Images

Darum gehts Thomas Gottschalk sorgt für Stirnrunzeln bei Bambi-Verleihung in München

Gottschalks Laudatio auf Cher wirkte unzusammenhängend und desorientiert

75-jähriger Moderator erhielt überwiegend negative Reaktionen auf seinen Auftritt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Am Donnerstagabend feierte sich die Unterhaltungs-Branche beim Bambi in München selbst – nur jemand sorgte für Stirnrunzeln: «Wetten, dass..?»-Legende Thomas Gottschalk (75).

Gottschalk, der in Begleitung seiner Frau Karina Mross (62) erschien, sollte eine Laudatio auf Popikone Cher (79) halten und ihr den «Legenden»-Preis überreichen. Die beiden Prominenten kennen sich seit langem, Cher war mehrfach bei «Wetten, dass..?» zu Gast. Der 75-jährige Moderator wirkte jedoch sichtlich überfordert mit seiner Aufgabe. Er fragte vor laufender Kamera: «Ach, ich bin schon dran?» – und wirkte desorientiert. Seine Rede danach wirkte unzusammenhängend und langsam, war gespickt mit unverständlichen Anekdoten.

«Gehört nicht mehr auf die Bühne»

Ein Beispiel: «Cher, Cher, nichts ist so schwer wie Cher». Negativer Höhepunkt: die Bemerkung, Cher sei «die einzige Frau, die ich mein Leben lang ernst genommen habe», wurde sogar mit Buhrufen aus dem Publikum quittiert. Der Entertainer schenkte der Sängerin selbst kaum Beachtung und stellte sich zeitweise sogar vor sie. Erst spät fragte er Cher, ob sie selbst etwas sagen wolle.

Die Reaktionen auf Gottschalks Auftritt waren überwiegend negativ. Auf der Plattform X häuften sich kritische Kommentare. Viele Zuschauer zeigten sich irritiert und peinlich berührt. «Was für ein peinlicher TV-Moment für Thomas Gottschalk. Er sollte in Rente gehen», forderte ein Nutzer. Ein anderer meinte: «Gottschalk gehört nicht mehr auf die Bühne.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andere Zuschauer zeigten sich besorgt um den Gesundheitszustand des Entertainers. «Ist Gottschalk krank? Der ist so komisch», schrieb eine Zuschauerin. Andere spekulierten über mögliche Gründe für sein Verhalten: «Was ist mit ihm los? Ist er betrunken oder unter Medikamenteneinfluss?» Der einstige «Wetten, dass..?»-Moderator hat sich bisher noch nicht zu seinem Auftritt geäussert.