1/6 Thomas Gottschalk zeigt sich herausgeputzt vor einem Tannenbaum und der deutschen Flagge. Foto: Instagram / thereal.thomasgottschalk

Auf einen Blick Gottschalk und Krüger gründen scherzhafte Partei für Krügers neuen Song

Fiktives Kabinett: Mario Barth als Bundeskanzler, Gottschalk als Parteivorsitzender und Aussenminister

Gibt es eine unerwartete Wendung in der deutschen Politiklandschaft? Thomas Gottschalk (74) und Mike Krüger (73) haben in einem Instagram-Video die Gründung einer neuen Partei angekündigt. «Die Supernasen sind immer da, wo es gilt, Katastrophen zu verhindern. Jetzt tun sie das mit der Gründung einer neuen Partei.» Die «Echt wahre Partei» (EWP) verspricht nichts weniger als die erste «ausserparlamentarische Internetregierung» (APIR).

Doch Vorsicht: Der Name der Partei deutet bereits darauf hin, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Tatsächlich handelt es sich um eine geschickte Werbekampagne für Mike Krügers neuen Song, der am Silvesterabend 2024 auf YouTube Premiere feiern soll. Krüger selbst bezeichnet das Lied augenzwinkernd als sein «gesungenes Wahlprogramm».

Dennoch nehmen die beiden Supernasen ihre Rolle als Parteigründer durchaus ernst. In bester Politikermanier werden bereits Posten verteilt: Mario Barth (52) wird kurzerhand zum Bundeskanzler ernannt, während das Verkehrsministerium an «einen erprobten Brummi-Fahrer namens Wolfgang Klein, den die beiden Supernasen von der Autobahn geholt haben» geht. Gottschalk selbst übernimmt in diesem fiktiven Kabinett gleich zwei Schlüsselpositionen: Er fungiert als Parteivorsitzender und Aussenminister.

«Meine Stimme habt ihr!»

In dieser Doppelrolle hält er sogar eine pathetische Weihnachtsansprache: «Wenn sie der kritische Geist sind, für den ich sie halte, gibt es für sie nur eine Wahl, die der EWP», verkündet er mit gespieltem Ernst. Weiter führt er aus: «Suchen wir nicht alle das Licht, das uns aus der Dunkelheit, in der wir uns zurzeit befinden, herausführt? Sprechen wir nicht alle in der Weihnachtszeit von dem neugeborenen Kind als dem Licht der Welt, das wir dringend suchen und benötigen? EWP ist dieses Licht und sie leuchtet mit einer Helligkeit, die wir bei anderen Parteien so schmerzlich vermissen. Wir reichen Ihnen die Hand. Nicht die rechte, nicht die linke, schlicht und einfach die Hand.»

Die Fans der beiden Entertainer zeigen sich von der Aktion begeistert. In den Kommentaren unter dem Video wird der Scherz fleissig weitergespielt. «Meine Stimme habt ihr!», verkündet ein Follower enthusiastisch. Ob Gottschalk und Krüger mit ihrer fiktiven Partei tatsächlich in den Bundestag einziehen werden? Bei dem ganzen Gegenwind, den Gottschalk in den vergangenen Wochen und Monaten erfuhr, wohl eher weniger.