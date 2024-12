1/5 Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk (l.) haben eine gemeinsame TV-Show. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Auf einen Blick Falscher Geburtstag für Barbara Schöneberger in Live-Show gefeiert

Verwechslung mit Mike Krüger sorgte für unangenehmen Moment in Sendung

Fynn Müller People-Redaktor

RTL leistet sich eine peinliche TV-Panne. In der Weihnachtsausgabe von «Denn sie wissen nicht, was passiert» mit Barbara Schöneberger (50), Günther Jauch (68) und Thomas Gottschalk (74), die am Samstagabend lief, fängt plötzlich das Studiopublikum an, ein Geburtstagsständchen zu halten. Und zwar für Barbara Schöneberger.

Das Problem nur: Die Moderatorin hat gar nicht Geburtstag. Sichtlich verwirrt stellt sie klar, dass sie weder am Aufzeichnungstag noch am Ausstrahlungsdatum Geburtstag habe. «Wir dachten, wir machen dir zum Geburtstag eine Freude», sagt Kommentator Thorsten Schorn (48).

RTL schneidet Panne nicht raus

Doch offensichtlich hat RTL Thorsten Schorn den falschen Namen mitgeteilt, oder der Kommentator hat etwas vertauscht. Denn wie sich herausstellt, hat am Tag der Aufzeichnung nicht Schöneberger, sondern einer der Gäste, Komiker Mike Krüger (73), Geburtstag. Die Verwechslung sorgte für einen unangenehmen Moment in der Sendung. Obwohl das Format aufgezeichnet wurde, entschied man sich, Transparenz zu zeigen und die Stelle nicht herauszuschneiden.

Die Show wurde von Victoria Swarovski (31) moderiert. Günther Jauch und Barbara Schöneberger traten gemeinsam gegen Thomas Gottschalk und Star-Gast Mike Krüger an. Am Ende konnten die ehemaligen Podcast-Kollegen Gottschalk und Krüger die Quizshow für sich entscheiden.

Kritik wegen Hundewelpen

Doch nicht nur den Fauxpas sorgte an diesem Abend für Aufregung. Nach einem Spiel, bei dem die Promis für jede richtige Antwort einen Hundewelpen statt Punkte erhielten, hagelt es Kritik. «Hunde sind kein Spielzeug, das ist unverantwortlich, was ihr da macht, und beschämend», schreibt ein Nutzer auf Instagram.

Ein anderer kommentiert: «Absolut unverständlich, wie Welpen als Spielpunkte benutzt werden. So viel Stress für solch kleine Wesen. Wirklich unverantwortlich.» Viele Zuschauer zeigten sich besorgt um das Wohl der Tiere und stellten die Frage nach dem Tierschutz. «Heutzutage Tiere und gerade auch Welpen für eine Sendung zu nutzen, geht nicht, macht ihr euch da keine Gedanken drüber? Süss hin oder her.»