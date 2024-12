1/5 Anna Ermakova verabschiedet sich vorerst von Social Media. Foto: IMAGO/Eventpress

Auf einen Blick Boris Becker teilt Einblicke in Beerdigung seiner Mutter Elvira

Anna Ermakova fehlte bei der Trauerfeier wegen Differenzen mit Vater

Ermakova (24) legt Pause von Social Media ein, um privat zu trauern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Am 30. November fand die Beerdigung von Elvira Becker (†89) statt, die Ende November verstorben war. Ihr Sohn, Tennis-Legende Boris Becker (57) teilte auf Instagram einige Einblicke in die Trauerfeier.

An einem Blumengesteck, welches auf den Sarg gelegt wurde, konnte man «In Liebe und Dankbarkeit – für unsere Mama & Oma – Elvira Becker» lesen, gefolgt von den Namen Sabine (61, Beckers Schwester, Anm. d. Red.), Boris, Lilian (34, Beckers Ehefrau, Anm. d. Red.), und den Namen der Enkelkinder Vincent, Carla, Noah, Elias, Anna und Amadeus.

Anna Ermakova fehlte bei der Trauerfeier

Die Familie trauerte gemeinsam um die geliebte Grossmutter. Ausser eine. Denn Anna Ermakova (24) war nicht anwesend. Im Interview mit «Bild» erklärte das Model ihre Abwesenheit: «Ich denke, es ist allgemein bekannt, dass mein Vater und ich Differenzen haben, die beigelegt werden müssen. Ich wollte nicht, dass das die Situation überschattet und irgendjemandem bei der Trauerfeier Unbehagen bereitet.» Schon zur Hochzeit von Boris Becker mit Lilian de Carvalho Monteiro war seine Tochter aus der Affäre mit Angela Ermakova (56) nicht eingeladen.

Nun habe Ermakova für dich beschlossen, eine Pause von Social Media einzulegen, wie sie bei der «Ein Herz für Kinder»-Gala gegenüber «RTL» verrät. Sie wolle nun in Ruhe um ihre Grossmutter trauern – ganz privat. «Ja, das war ein bisschen eine schwierige Zeit mit meiner Familie und so und mit der Presse. Es macht die Dinge nur komplizierter, wenn du in den sozialen Medien präsent bist.» Geht es um familiäre Beziehungen, sei sie ein privater Mensch, sagt die ehemalige Gewinnerin der Tanz-Show «Let's Dance».

Der Fokus liege daher nun vorerst auf ihrem Privatleben und ihrer Trauer: «Es ist wichtig, einen Gang herunterzuschalten, um auf sich selbst aufzupassen und kreativ zu sein. Tanze, schwimme, singe, lass es raus, dann komm zurück, wenn du bereit bist und gib dein Bestes.» Bis dahin verabschiedet sich Anna Ermakova aus den sozialen Medien, um sich nach angemessener Zeit dann wieder zurückzumelden.