1/6 Anna Ermakova ist nicht zur Hochzeit ihres Vaters Boris Becker eingeladen.

Silja Anders Redaktorin People

Im Herbst steht für Boris Becker (56) und seine Verlobte Lilian de Carvalho Monteiro (33) ein ganz besonderer Tag an. Die beiden werden, wie «Bild» wissen will, im italienischen Portofino den Bund der Ehe eingehen.

Für Boris Becker wird es bereits die dritte Hochzeit sein, aller guten Dinge sind drei, heisst es ja so schön. Die Einladungen sind verschickt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Doch eine wird am grossen Tag des einstigen Tennis-Stars fehlen: Tochter Anna Ermakova (24).

Keine Einladung für die einzige Tochter

Sie war ihr Leben lang immer nur als das «Besenkammer-Baby» bekannt, welches durch die kurze Affäre von Angela Ermakova und Boris Becker entstand – während dieser eigentlich mit Barbara Becker (57) verheiratet war. Auch wenn Becker Jahre später in seiner Dokumentation «Boom! Boom!» angab, dass der einmalige Sex nicht in einer Besenkammer, sondern in einem Hinterzimmer eines Hotels stattgefunden hat – schwanger wurde Angela Ermakova trotzdem und machte Boris Becker zum vierten Mal zum Vater.

Bei der dritten Hochzeit ihres Vaters wird Anna Ermakova nun also nicht dabei sein. Jedoch nicht etwa, weil sie nicht will. Boris Becker hat seine einzige Tochter gar nicht erst zu dem grossen Tag in Portofino eingeladen. Laut «Bild» erfuhr die 24-Jährige durch den Bericht der deutschen Zeitung von der Hochzeit und wusste gar nicht, dass diese schon lange in Planung ist, geschweige denn bereits alle Einladungen verschickt wurden.

Verhältnis seit langem erkaltet

Seit einigen Jahren haben Anna Ermakova und Boris Becker so gut wie keinen Kontakt mehr zueinander. Als Becker sich 2022 wegen Insolvenz vor Gericht verantworten musste, zog es Anna Ermakova und ihre Mutter Angela Ermakova vermehrt nach Monaco, wo die beiden einen Zweitwohnsitz haben. Sie wollten Abstand von dem Prozess Beckers gewinnen und nicht in die Angelegenheit involviert werden.

Danach blieb ein frischer Start mit Boris Becker aus, Vater und Tochter näherten sich einander nicht wieder an. Für Anna Ermakova war ihr Status als Boris Beckers «Besenkammer-Baby» sowieso nicht immer einfach, wie sie gegenüber «Bild» verrät. «Ich hatte eine schwierige Kindheit, bin mit vielen Vorurteilen aufgewachsen. Die Öffentlichkeit hasste mich, ohne mich zu kennen. Nur aufgrund der Entscheidungen, die meine Eltern getroffen haben.»

Wie entfremdet Boris Becker und Anna Ermakova sind, beweist auch Beckers kürzlicher Instagram-Post aus den Ferien in Portugal. In diesem zeigt er sich mit seiner Verlobten Lilian sowie seinen drei Söhnen Noah (30) und Elias (24), die aus der Ehe mit Barbara Becker stammen, sowie Sohn Amadeus (14) aus Beckers letzter Ehe mit Sharlely (48). Darunter schreibt Becker: «The Becker-Squad», also «Das Becker-Team». Anna Ermakova scheint dabei aus Sicht von Boris Becker nicht dazuzugehören.

Anna Ermakova dürfte sich aber nun nicht auf die fehlende Einladung zur Hochzeit konzentrieren, sondern auf ihre eigene Karriere. Nachdem sie schon lange als Model erfolgreich war, gewann sie 2023 auch noch die RTL-Show «Let's Dance» und schlägt nun eine Laufbahn als Sängerin ein.