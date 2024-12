1/8 Die Aufgaben im australischen Dschungel sind nicht ohne. Das Schmerzensgeld aber auch nicht. Foto: Screenshot RTL

Auf einen Blick Das Dschungelcamp 2025 startet mit 14 Stars, Gagen locken Teilnehmer an

Ex-Frauen von Prominenten erhalten höchste Gagen für pikante Details

Die Top-Verdienerinnen sind Frauen

Das Dschungelcamp, oder «Ich bin ein Star, holt mich hier raus!», wie die Sendung genau heisst, startet in eine neue Runde. Am 24. Januar 2025 ziehen wieder grössere und kleine Stars in den Dschungel nach Australien – 14 Namen wurden in den letzten Tagen publik. Dass sich kaum jemand aus purer Lust den Herausforderungen der Show aussetzt, versteht sich von selbst. Es ist der Lockruf der Gage, der laut aus dem Dschungel schallt.

Die Bezahlung richtet sich nach dem Bekanntheitsgrad und danach, was die Person in der Sendung zu erzählen bereit ist. Denn nur, wenn es was zu hören gibt, bleiben die Zuschauer dran. Am meisten erhofft sich RTL demnach von Lilly Becker (48), der Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker (57). Die beiden waren von 2009 bis 2018 verheiratet, und Lilly kann darum bestimmt die eine oder andere Anekdote aus der ihrer gescheiterten Ehe mit Boris erzählen. Dank diesen Voraussetzungen ist sie die bestbezahlte Dschungelcamperin und soll laut «Bild»-Informationen 300'000 Euro verdienen.

Auch sie steht ganz oben auf der RTL-Gehaltsliste: Anna-Carina Woitschack (32), die einstige Ehefrau von Schlagerstar Stefan Mross (49). Schon als bekannt wurde, dass sie in den Dschungel einziehen wird, zeigte sich Mross nervös und wurde leicht giftig. «Ich wünsche ganz viel Glück, doch bevor sie Kamelaugen und sonstige Dinge verzehrt, wäre eine schmackhafte Scheidung empfehlenswert», sagte er zu «Bild». Der Grund für diesen Seitenhieb ist der erbitterte Scheidungskrieg, den Woitschack und Mross seit ihrer Trennung im Jahr 2022 führen. Das einstige Liebespaar kommuniziert nur noch über ihre Anwälte. Und nun könnte Woitschack im australischen Dschungel pikante Details auspacken. Dafür zahlt ihr RTL laut «Bild» rund 220'000 Euro.

Der einzige Mann in der Dschungel-Top-3 ist Jürgen Hingsen (66). Die deutsche Zehnkampf-Legende ist bei der Generation über 50 äusserst beliebt und soll laut «Bild» in Australien als Camp-Papa fungieren. Dafür bekomme er etwa 200'000 Euro.

Nach Platz 3 brechen die Gagen dramatisch ein

Nina Bott: Die «GZSZ»- und «Traumschiff»-Schauspielerin soll 100'000 verdienen.

Yeilz Koc: Der Reality-Star, Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (32), könnte über die gescheiterte Beziehung plaudern und sahnt so rund 80'000 Euro ab.

Timur Ülker: Der «GZSZ»-Liebling soll laut «Bild» ebenfalls 80'000 Euro verdienen.

Danach wird es vage. Die Gagen von Sam Dylan (32), Eva Benetatou (32), Alessia Herren (22), Maurice Dziwak (26) oder Yasin Mohamed (33) sollen zwischen 30'000 und 70'000 Euro liegen.