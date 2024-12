1/6 ARD-Moderator Stefan Mross führt mit seiner Ex-Frau Anna-Carina Woitschack seit zwei Jahren einen erbitterten Rosenkrieg. Foto: imago/STAR-MEDIA

Auf einen Blick Anna-Carina Woitschack zieht ins Dschungelcamp

Stefan Mross verhöhnt die Pläne seiner Ex-Frau

Hat Stefan Mross (49) Angst, dass seine Ex-Frau Anna-Carina Woitschack (32) im Dschungelcamp intime Details aus ihrer gescheiterten Ehe enthüllt? Wie «Bild» berichtete, wird die Sängerin im Januar Teil von «Ich bin ein Star – hol' mich hier raus» sein. Dort plaudern die Teilnehmenden gerne pikante Geschichten aus ihrem Privatleben vor einem Millionenpublikum aus.

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross waren acht Jahre liiert, davon zwei verheiratet. 2022 endete ihre Ehe, und seither tobt ein erbitterter Scheidungskrieg. Der Kontakt zwischen den beiden erfolgt nur noch über ihre Anwälte.

Drama vor dem Amtsgericht

Gegenüber «Bild» findet der Schlager-Moderator klare Worte über die Pläne seiner Ex: «Ich wünsche ganz viel Glück, doch bevor sie Kamelaugen und sonstige Dinge verzehrt, wäre vorher eine schmackhafte Scheidung empfehlenswert.» Mross will, so scheint es, endlich ein Ende des Rosenkrieges. Beim letzten Termin vor dem Amtsgericht in Passau verliess Mross wutentbrannt den Saal. Das, weil Woitschacks Anwältin eine Vermögensauskunft von Mross gefordert haben soll, die dieser nicht ordnungsgemäss erteilt habe. Zudem forderte die Schlagersängerin eine Abfindung von ihrem Ex, die der ARD-Star nicht zahlen könne, wie er selber behauptete.

Kurz vor dem Einzug Woitschacks in den RTL-Dschungel ist ein neuer Gerichtstermin anberaumt. Das dürfte den Rucksack der Camperin mit tollen Lagerfeuer-Geschichten füllen. Für Stefan Mross waren die Schlagzeilen rund um sein Eheaus, ein Desaster. Im Mai 2023 behauptete Anna-Carina Woitschack ihr Ex-Mann habe ein Alkoholproblem. Gegenüber «Bild» sagte sie: «Unsere Freunde und ich haben ihn jahrelang gebeten, er solle sich endlich professionelle Hilfe holen. Er hatte es mir versprochen. Ich habe ihn darin bestärkt, denn allein schafft er es nicht, vom Alkohol loszukommen.»

Es ist also zu erwarten, dass die Schlagersängerin im Dschungelcamp noch mehr dreckige Wäsche zu waschen hat.